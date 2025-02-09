Son dakika | Dünyaca ünlü golcü lig kadrosuna yazılmadı! Fenerbahçe taraftarı heyecanlandı

İngiliz devi Liverpool ile tüm dünyaya adını duyuran ve futbol kariyerine Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'de devam eden Roberto Firmino takımında kadro dışı bırakıldı. Yabancı kontenjanının dolması nedeniyle takım kadrosuna yazılmayan Brezilyalı futbolcunun Fenerbahçe'ye transferi yeniden gündeme taşındı.

TEKNİK GALENO GELİNCE BOŞA ÇIKTI

Al Ahli’nin, Porto’dan 50 milyon euro ödeyerek transfer ettiği Galeno’yu lig kadrosuna yazdırması sonrasında Firmino kadro dışı bırakıldı. Gelişmeyi Al-Ahli Teknik Direktörü Matthias Jaissle duyurdu. Alman teknik adam "Roberto Firmino yabancı kuralı nedeniyle lig kadrosunda olmayacak. Bizim için çok zor bir karardı. Kendisi ise bu konuyu profesyonelce karşıladı. Hala bizim kaptanımız" ifadelerini kullandı.

TRANSFER İÇİN ŞARTLAR OLGUNLAŞTI

Açıklama sonrası gözler bir kez daha Fenerbahçe'ye çevrildi. Nitekim Firmino'nun ismi yaz transfer sezonunda olduğu gibi ara transferde de Sarı-Lacivertli kulüple anılıyordu. Brezilyalı forvetin sadece takımının Asya Şampiyonlar Ligi maçlarında forma giyebilecek olması, Fenerbahçe'yi bu transferde avantajlı konuma getirdi.

FENERBAHÇE'NİN DE KONTENJANI DOLU

Fenerbahçe yönetiminin 11 Şubat’ta sona erecek ara transfer döneminin son hamlesi olarak Firmino'yu kiralama girişiminde bulunabileceği belirtiliyor. Ancak transfere öncelikle Jose Mourinho’nun onay vermesi gerekiyor. Nitekim Fenerbahçe de Al Ahli gibi yabancı kontenjanındaki doluluk nedeniyle problem yaşıyor.