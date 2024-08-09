Son dakika | Dursun Özbek'ten dikkat çeken sözler: Bazı şeylerin zamanı geldi

09 Ağustos 2024 11:24 - Güncelleme : 09 Ağustos 2024 11:39

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, gazetecilerin sorularını cevaplıyor. Galatasaray'ı eleştirenlere seslenen Özbek, "Konuşmaya başlarken iki kere düşünün" diyerek uyardı.

Bugün itibarıyla 'ahlaksızlara' hiçbir şekilde tolerans göstermeyeceğinin altını çizen Özbek, "Buradan onlara şöyle sesleniyorum; masanın altından çıkın saklanmayın" dedi.

Sosyal medya üzerinden Galatasaray'a yönelik kirli oyunlar oynandığını aktaran Özbek, "Tek bir amaçları var, o da son iki sezonun şampiyonu Galatasaray'ın önünü kesmek" ifadelerini kullandı.

Dursun Özbek'in açıklamalarından satır başları:

"Bugün akşam saatlerinde Süper Lig'in yeni sezonunu stadımızda açacağız. Son iki senelik başkanlık dönemimde mümkün olduğunca söylediklerimle değil başardıklarımla konuşmayı tercih ettim. Bazı şeylere dur demenin zamanı geldi. Sosyal medyada Galatasaray üzerine kirli bir oyun oynanıyor. Tek bir amaçları var, o da son iki sezonun şampiyonu Galatasaray'ın önünü kesmek.

"AKIL ALMAZ İFTİRALARLA VE OLMAYACAK YALANLARLA SALDIRMAYA BAŞLADILAR!"

Sondönemde özellikle sosyal medyadan beslenen, kirli bir yapının Galatasarayımız üzerinde oynadığı oyunları görüyoruz. Buradaki amacı sizlerle paylaşmam gerekiyor; tek bir amaç var, o da son iki sezonun şampiyonu Galatasaray'ın önünü kesmeye çalışmak! Galatasaray'ın yapmaya çalıştıklarını başarması halinde arada oluşacak uçurumun kapanması mümkün değil. İşte bu yüzden akıl almaz iftiralarla ve olmayacak yalanlarla saldırmaya başladılar!

"MASANIN ALTINDAN ÇIKIN SAKLANMAYIN!"

Bu başarıları engellemeye çalışacaklarını biliyorduk ama kıskançlığın bu noktaya geleceğini zannetmiyorduk. Olay sadece bana değil, kulüp çalışanlarıma yöneticilerime ve oyuncularıma saldırma, iftiralar atma, hadsiz açıklamalar noktasına geldi. Bugün itibarıyla bu ahlaksızlara hiçbir tolerans göstermeyeceğimin bilinmesini istiyorum. Buradan onlara şöyle sesleniyorum; masanın altından çıkın saklanmayın!"

"BİZ SİZİ ORADAN ÇIKARMASINI BİLİRSİNİZ"

Kuytu köşelerden siz çıkmazsanız saklandığınız yerlerden ortaya çıkmazsanız biz sizi oradan çıkarmasını bilirsiniz. Galatasaray'ın adını konuşmaya başlarken iki kere düşünün"