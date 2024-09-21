Son dakika | Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'dan derbi sonrası ilk yorum: Mourinho bir maç için değil sezon için geldi

21 Eylül 2024 23:20 - Güncelleme : 21 Eylül 2024 23:56

Son dakika haberi: Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'dan derbi sonrası ilk yorum geldi. Ilıcalı, "Mourinho bir maç için değil sezon için geldi" dedi...

Galatasaray, Fenerbahçe​ derbisiyle Trendyol Süper Lig’de 6’da 6 yaptı. Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Galatasaray, Ülker Stadyumu’nda karşı karşıya geldiği Fenerbahçe’yi 3-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla ligde oynadığı 6. maçından da galip ayrıldı ve yenilmezliğine devam devam etti. Son dakika haberine göre, Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı​, derbi​ sonrası açıklamada bulundu...

Cimbom, bu sezon Süper Lig’de sırasıyla Hatayspor, Konyaspor, Adana Demirspor Çaykur Rizespor, Gaziantep FK ve Fenerbahçe müsabakalarında kazanan taraf oldu. Galatasaray, Süper Lig’de gelecek hafta Kasımpaşa’yı ağırlayacak.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılıların başında Fenerbahçe’ye karşı 6. derbisini oynadı ve 4. galibiyetini kazandı.

Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Galatasaray, Ülker Stadyumu’nda karşı karşıya geldiği Fenerbahçe’yi 3-1’lik skorla yendi. Teknik Direktör Okan Buruk, bu maçla birlikte sarı-kırmızılıların başında 6. kez sarı-lacivertlilere karşı oynadı. Buruk’lu Galatasaray, Fenerbahçe’ye karşı 1’i hükmen olmak üzere toplam 4 galibiyet elde ederken, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Sarı-kırmızılıların teknik adamı ayrıca Kadıköy'de sarı-lacivertlileri de 2. kez mağlup etti.

"DOĞRU HAMLELERİ YAPACAĞIZ"

Derbi sonrası açıklamada bulunan Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı şunları kaydetti:

“Beklemediğimiz bir mağlubiyet oldu. Yönetim ve futbolcular olarak çok üzgünüz ama şunun da altını çizmek istiyorum; nasıl bir galibiyetle şampiyon olunmuyorsa bir mağlubiyetle şampiyonluk​ kaybedilmiyor. Takımımızın oyun olarak gayet pozitif bir durum var. İstatistiklere baktığınızda hepsinde üstteyiz. Ama futbol sonuç oyunu, kaybettik. Geçen sene 5 puan öndeydik, bu bize şampiyonluk getirmedi bu dönemlerde. Nasıl şampiyonluk getirmediyse, bu sezon da koparmadı. Biz Fenerbahçe’yiz, biz güçlü bir camiayız. Bir mağlubiyetin camiayı sarsması gibi bir şey olamaz. Kadromuzdan da hocamızdan da çok memnunuz. Hem futbolcularımıza, hem hocamıza güveniyoruz. Hiçbir şekilde bizim açımızdan yarıştan kopma, ümitsizlik, gelecekle ilgili karamsarlık yok. Oynanan oyuna bakarım, gelecekle ilgili iyimser ama bugün çok üzgünüm”

Eylül ayında oynanan bir maçın sezon geneline etkisi olmadığına vurgu yapan Acun Ilıcalı, "Yarından itibaren hemen gelecekle ilgili çalışmalarımıza başlayacağız. Futbolla ilgili herkes bilir ki; eylül ayının ortalarını geçmiş dönemde oynanan bir maçın 8 aylık etkisi ne derece olabilir? Mühim olan bizim bu maçtan gerekli dersleri çıkarmamız. Başarının yolunun, hataların düzeltilmesi ve takımın ileriye doğru gitmesi olarak görüyorum. Yönetim olarak da aynı düşüncedeyiz. Hatalar var ama mühim olan bu hatalardan ders almak. Hocamız eminim gerekli müdahaleleri yapacaktır. Taraftarımızı üzdüğümüz için hepimiz üzgünüz” ifadelerini kullandı.

"BİZİM İNANCIMIZ HEP GELECEKLE İLGİLİ"

Youssef En-Nesyri'nin performansı ile ilgili gelen soruya Ilıcalı, "Bir futbolcu çok iyi oynamayabilir. Osimhen’i neye bağlıyorsunuz? Bugün çok mu iyiydi. En-Nesyri de oynayamadı. Zaten forvetler böyle derbilerde pozisyon da bulamazlar. Bireysel şeylere girmeye gerek yok. Tabii ki çok iyi oynadı iddiasında değilim. Bir şeyler söylemem çok ayıp olur. Günlük konuşmak yerine, bizim inancımız hep gelecekle ilgili. Ben gayet iyimserim” yanıtını verdi.

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin 99 puanla sezonu tamamlaması ile ilgili soruya Ilıcalı, “Şu anda 90 puan daha var. Baktığınız zaman aynı puanı da tutturabiliriz. 1 maç kaybettik, üzgünüz. Takımda motive eksikliği görmüyorum" diyerek sözlerini noktaladı.

Öte yandan Galatasaray, 3-1’lik Fenerbahçe galibiyetin deplasman tribünündeki taraftarının yanına giderek kutladı. Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Galatasaray, Ülker Stadyumu’nda oynadığı Fenerbahçe’yi 3-1’lik skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, son düdüğün ardından büyük sevinç yaşadı. Futbolcular ve teknik ekip daha sonra deplasman tribününe giderek, derbi galibiyetini kutladı.