Son dakika: Eski teknik direktörü Christoph Daum vefat etti: Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı yönetti

25 Ağustos 2024 01:28 - Güncelleme : 25 Ağustos 2024 02:58

Türkiye'de uzun yıllar teknik direktörlük görevinde bulunan Alman Christoph Daum, 70 yaşında hayata gözlerini yumdu. Daum kanser hastalığıyla mücadele ediyordu. Türkiye'de Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı da çalıştıran ünlü Alman teknik adam büyük başarılara imza atmıştı. Spor camiası bir döneme damga vuran Daum'un ölümüyle büyük üzüntü yaşadı. Fenerbahçe ve Beşiktaş eski hocaları için başsağlığı mesajı yayımladı.

FENERBAHÇE'DEN DAUM İÇİN BAŞSAĞLIĞI

Fenerbahçe eski hocası Daum için taraftarlarına başsağlığı mesajı yayınladı. Sosyal medya hesabından "Eski Teknik Direktörümüz Christoph Daum’un vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Daum Ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz." ifadesi not düşüldü.

BEŞİKTAŞ DA ESKİ HOCASINI ANDI

Beşiktaş kulübü sosyal medya hesabından Daum^'u böyle andı: "Eski Teknik Direktörümüz Christoph Daum’un vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Daum ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz."

ÜMİT ÖZAT, DAUM'UN VEFATINI DUYURDU

Fenerbahçeli eski futbolcu Ümit Özat, Daum ile fotoğrafını paylaşarak acı haberi duyurdu. Özat, "Hocam Daum'un biraz önce vefat haberini aldım. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Bana kattıkların için teşekkür ederim, ruhun şad olsun ışıklar içinde uyu" diyerek ünlü hocaya veda etti.

CHRİSTOPH PAUL DAUM KİMDİR?

Christoph Paul Daum 24 Ekim 1953'de Doğu Almanya'da doğmuştur. Türkiye'de Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi çalıştırarak şampiyon yaptı. Son olarak Bursaspor'u çalıştırmıştı. 2022 yılındar beri akciğer kanseriyle mücadele ediyordu.

Beşiktaş'a 1993-1994 sezonunda gelmiş Türkiye ve Cumhurbaşkanlığı kupalarını kazanmıştı. 1994-1995 sezonunda ise süper lig şampiyonluğu görmüştü.

Daum, 2003-2006, 2009-2010 sezonlarında Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğünü yapmış ve 2 Süper Lig (2003-2004 ve 2004-2005), bir Türkiye Kupası (2009) kazandırmıştı.