Son dakika | Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu'nu resmen açıkladı! Brighton yolculuğu başladı 

23 Ağustos 2024 21:30 - Güncelleme : 23 Ağustos 2024 21:53

Acun Ilıcalı'dan Ali Koç'a eleştiri ve transfer itirafı: 100 milyon euro!..

Acun Ilıcalı'dan Ali Koç'a eleştiri ve transfer itirafı: 100 milyon euro!..

Son dakika haberine göre, Fenerbahçe futbolcusu Ferdi Kadıoğlu Premier Lig ekiplerinden Brighton'a transfer oldu. Kulüpten resmi açıklama geldi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu, Premier Lig ekiplerinden Brighton & Hove Albion FC ile transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrolünden geçmek üzere kulübümüz tarafından izinli bir şekilde İngiltere’ye gidecektir." denildi.

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe forması ile 203 maça çıkan Ferdi Kadıoğlu, transfer sürecini tamamlamak üzere İngiltere'ye gitti. Geçtiğimiz sezon 51 maça çıkan Kadıoğlu, 3 gol atarken 5 asistlik performans göstermişti.

Ferdi Kadıoğlu'nun Brighton ile 5 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

FENERBAHÇE NE KADAR KAZANACAK?

Fenerbahçe'nin Ferdi transferi için Brighton kulübünden talep ettiği bonservis bedeli 35 milyon Euro. İki kulüp arasında yapılan görüşmelerde bonservis bedeli konusunda anlaşma sağlandı. Sarı-laciverlilerin kasasına 35 milyon Euro para girecek.