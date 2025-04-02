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 | Suat Vilgen

Derbinin VAR hakemi açıklandı! Fenerbahçe ile Galatasaray Kadıköy'de kupa randevusunda

Son dakika haberi: Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin VAR hakemi Alman Pascal Müller oldu.

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Derbinin VAR hakemi açıklandı! Fenerbahçe ile Galatasaray Kadıköy'de kupa randevusunda
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
02.04.2025
saat ikonu 12:06
|
GÜNCELLEME:
02.04.2025
saat ikonu 13:09

Son dakika haberine göre, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde bu akşam oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin video yardımcı hakemi (VAR) Alman Pascal Müller oldu. Karşılaşmada asistan video yardımcı hakem olarak ise Erkan Engin görev yapacak.

PASCAL MÜLLER KİMDİR?

Alman futbol hakemi Pascal Müller, 13 Mart 1990 tarihinde doğdu ve Almanya’nın Löchgau kentinde ikamet etmektedir. Asıl mesleği öğretmenlik olan Müller, FV Löchgau kulübüne bağlı olarak hakemlik yapmaktadır.

2002 yılında hakemlik kariyerine başlayan Müller, 2017’den itibaren DFB (Almanya Futbol Federasyonu) hakemi olarak görev yapmaktadır. 2018’de 2. Bundesliga’da maç yönetmeye başlamış ve bu ligde toplam 9 maçta görev almıştır. Ayrıca, 3. Liga’da 27 maç ve DFB-Pokal’de 1 maç yönetmiştir.

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HAKEMLİĞE ARA VERMİŞTİ

Müller, 2019 yılında sağlık sorunları nedeniyle saha içi hakemlik görevlerine ara vermek zorunda kalmıştır. Bu süreçte Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak görev almaya devam etmiş ve Bundesliga’daki birçok önemli maçta VAR olarak görev yapmıştır. 2022’den itibaren UEFA tarafından uluslararası VAR hakemi olarak atanmış ve Şampiyonlar Ligi eleme maçları ile Avrupa Şampiyonası eleme maçlarında görev almıştır.

2023 yılında sağlık durumunun iyileşmesiyle birlikte saha içi hakemlik görevlerine geri dönmüş ve yerel liglerde maç yönetmeye başlamıştır. Aynı zamanda VAR görevlerine de devam eden Müller, Bundesliga’daki maçlarda video hakemi olarak görev yapmaktadır.

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TRABZON-BODRUM MAÇININ VAR HAKEMİ DE BELLİ OLDU

Diğer yandan kupanın bugünkü diğer ayağı olan Trabzonspor - Bodrum FK maçında Belçikalı Nathan Verboomen VAR koltuğunda oturacak. AVAR'da ise Onur Özütoprak yer alacak.

ETİKETLER
#ziraat türkiye kupası
#ziraat türkiye kupası
#Fenerbahçe - Galatasaray
#var hakemi
#Spor
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