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Son dakika | Fenerbahçe, Kayserispor deplasmanında! Zorlu karşılaşmada gol yağmuru

Editör: Murat Makas / Kaynak: tgrthaber.com
23 Kasım 2024 16:30 - Güncelleme : 23 Kasım 2024 17:59
Son dakika | Fenerbahçe, Kayserispor deplasmanında! Zorlu karşılaşmada gol yağmuru

Son dakika haberi: Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler maçı kazanarak, zirvede Galatasaray'a takibi sürdürmeye devam etti. İşte maçtaki goller ve öne çıkan anlar...

Süper Lig​'in 13. Haftasında Fenerbahçe​, Kayserispor​ deplasmanından galibiyetle ayrıldı. Fenerbahçe, zirve yarışında puan kaybetmek istemedi. Karşılaşma 6-2 sona erdi. 

Son dakika | Fenerbahçe, Kayserispor deplasmanında! Zorlu karşılaşmada gol sesi - 1. Resim

İLK 11'LER

Kayserispor: Bilal, Gökhan, Carole, Kolovetsios, Hasan Ali, Bourabia, Baran Ali, Kartal Kayra, Ramazan, Cardoso, Bahoken

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Samet Akaydin, Djiku, Kostic, Sofyan Amrabat, Fred, Mert Hakan, Oğuz Aydın, Tadic​, En-Nesyri

MAÇTAN DAKİKALAR

1' Müsabakada ilk düdük çaldı.

7' GOL! Kostic'e yapılan müdahale sonrası Fenerbahçe penaltı kazandı. Tadic penaltıyı gole çevirdi: 0-1.

14' Cardoso'nun sol kanattan kestiği ortaya Bahoken kaleye yakın mesafeden kafayı vurdu, meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

15' GOL! Fred'in pasında ceza sahası ön çizgisinde topla buluşan Oğuz Aydın, düzgün bir vuruşla topu kaleci Bilal'in solundan ağlara gönderdi: 0-2.

25' GOL! Fenerbahçe skoru 3-0'a getirdi. Mert Hakan Yandaş sağ kanattan ceza sahası içine yerden kesti, Oğuz Aydın müsait pozisyonda topu filelere gönderdi ve kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydetti.

40' Fenerbahçe Mert Hakan Yandaş ile gole tekrar yaklaştı.

Son dakika | Fenerbahçe, Kayserispor deplasmanında! Zorlu karşılaşmada gol sesi - 2. Resim

42' Fenerbahçe'de Djiku kendi kalesine gol attı. Skor: 1-3

İlk yarı Fenerbahçe'nin 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Son dakika | Fenerbahçe, Kayserispor deplasmanında! Zorlu karşılaşmada gol sesi - 3. Resim

46' İkinci yarı başladı.

56' Kayserispor 2. golü buldu skor 2-3 oldu. Livakovic'i geçen topu Kolovetsios boş kaleye kafayla gönderdi.

63' Mert Hakan Yandaş sarı kart gördü.

64' GOL! Fenerbahçe hızlı atağında Mert Hakan'ın pasında Tadic topla buluştu. Tadic'in pasında kaleciyle karşı karşıya kalan En-Nesyri farkı ikiye çıkardı: 2-4.

69' Savunmanın arkasına atılan uzun topu Oğuz Aydın, muhteşem kontrol etti. Sol çaprazdan karşı karşıya kalan Oğuz Aydın'ın vuruşunu Bilal kurtardı.

85' Kostic topu ağlarla buluşturdu ve skoru 5-2'ye taşıdı.

88' Fenerbahçe maçın son anlarında skoru 6-2'ye taşıdı. Szymanski farkı 4'çıkardı.

Maç bu skorla sona erdi.

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Kaynak: tgrthaber.com
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