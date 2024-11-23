Son dakika | Fenerbahçe, Kayserispor deplasmanında! Zorlu karşılaşmada gol yağmuru

23 Kasım 2024 16:30 - Güncelleme : 23 Kasım 2024 17:59

Son dakika haberi: Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler maçı kazanarak, zirvede Galatasaray'a takibi sürdürmeye devam etti. İşte maçtaki goller ve öne çıkan anlar...

Süper Lig​'in 13. Haftasında Fenerbahçe​, Kayserispor​ deplasmanından galibiyetle ayrıldı. Fenerbahçe, zirve yarışında puan kaybetmek istemedi. Karşılaşma 6-2 sona erdi. İLK 11'LER Kayserispor: Bilal, Gökhan, Carole, Kolovetsios, Hasan Ali, Bourabia, Baran Ali, Kartal Kayra, Ramazan, Cardoso, Bahoken Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Samet Akaydin, Djiku, Kostic, Sofyan Amrabat, Fred, Mert Hakan, Oğuz Aydın, Tadic​, En-Nesyri MAÇTAN DAKİKALAR 1' Müsabakada ilk düdük çaldı. 7' GOL! Kostic'e yapılan müdahale sonrası Fenerbahçe penaltı kazandı. Tadic penaltıyı gole çevirdi: 0-1. 14' Cardoso'nun sol kanattan kestiği ortaya Bahoken kaleye yakın mesafeden kafayı vurdu, meşin yuvarlak üstten dışarı gitti. 15' GOL! Fred'in pasında ceza sahası ön çizgisinde topla buluşan Oğuz Aydın, düzgün bir vuruşla topu kaleci Bilal'in solundan ağlara gönderdi: 0-2. 25' GOL! Fenerbahçe skoru 3-0'a getirdi. Mert Hakan Yandaş sağ kanattan ceza sahası içine yerden kesti, Oğuz Aydın müsait pozisyonda topu filelere gönderdi ve kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydetti. 40' Fenerbahçe Mert Hakan Yandaş ile gole tekrar yaklaştı. 42' Fenerbahçe'de Djiku kendi kalesine gol attı. Skor: 1-3 İlk yarı Fenerbahçe'nin 3-1 üstünlüğüyle sona erdi. 46' İkinci yarı başladı. 56' Kayserispor 2. golü buldu skor 2-3 oldu. Livakovic'i geçen topu Kolovetsios boş kaleye kafayla gönderdi. 63' Mert Hakan Yandaş sarı kart gördü. 64' GOL! Fenerbahçe hızlı atağında Mert Hakan'ın pasında Tadic topla buluştu. Tadic'in pasında kaleciyle karşı karşıya kalan En-Nesyri farkı ikiye çıkardı: 2-4. 69' Savunmanın arkasına atılan uzun topu Oğuz Aydın, muhteşem kontrol etti. Sol çaprazdan karşı karşıya kalan Oğuz Aydın'ın vuruşunu Bilal kurtardı. 85' Kostic topu ağlarla buluşturdu ve skoru 5-2'ye taşıdı. 88' Fenerbahçe maçın son anlarında skoru 6-2'ye taşıdı. Szymanski farkı 4'çıkardı. Maç bu skorla sona erdi. İlgili Haberler Jose Mourinho, Cristiano Ronaldo için harekete geçti! Fenerbahçe Anderson Talisca için bütçeyi belirledi! Sıkı pazarlık devam ediyor