Son dakika: Fenerbahçe'de büyük kriz! Cengiz Ünder ayrılıyor mu?

09 Ekim 2024 10:23 - Güncelleme : 09 Ekim 2024 10:26

Son dakika: Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı lacivertlilerde büyük umutlarla transfer edilen Cengiz Ünder, beklenen performansı bir türlü gösteremedi. Tüm bu gelişmeler sonrası yönetim, yıldız oyuncuyla ilgili flaş bir karara imza attı. Peki; Cengiz Ünder takımdan ayrılacak mı? İşte tüm detaylar...

Süper Lig​ ve UEFA Avrupa Ligi​'nde kupa hedefleyen Fenerbahçe​'de çalışmalar sürüyor. Teknik direktör Jose Mourinho​, takımı istediği seviyeye çıkarmak adına yoğun mesai harcarken, yönetim ise şimdiden ara transfer dönemi için kadro planlamasına başlamış durumda.

Yaz aylarında Portekizli hocanın talepleri üzerine takıma önemli takviyeler yapan Fenerbahçe'de oldukça zengin bir kadro kurulsa da bazı futbolcuların performansı tartışma konusu oldu. O isimlerin başında ise Cengiz Ünder geliyor. Fenerbahçe'ye dev bir maliyetle transfer olan milli futbolcu, kabus gibi bir sezon geçiriyor.

CENGİZ ÜNDER BÜYÜK DÜŞÜŞTE

Yeni sezon öncesinde ilk olarak A Milli Takım'daki yerini kaybeden Cengiz Ünder, Vincenzo Montella'nın kararı üzerine EURO 2024 kadrosuna dahil edilmedi. Uzun yıllar milli takımın en önemli oyuncularının başında gelen Cengiz Ünder'in henüz 27 yaşında milli forma için yeterli görülmemesi kamuoyunda şok etkisi oluşturmuştu.

Cengiz Ünder, Fenerbahçe'deki yerini de kaybetti. Teknik direktör Jose Mourinho'nun istediği seviyede görmediği oyuncu, oynadığı pozisyonun en son alternatiflerinden biri oldu. Fenerbahçe yönetimi ise daha önce birçok kez toplantı gerçekleştirdiği Cengiz için kararını verdi.

DEVRE ARASINDA TAKIMA VEDA EDEBİLİR

Sarı lacivertliler, ara transfer döneminde Cengiz Ünder ile yollarını ayırabilir. Akşam'ın haberine göre; 27 yaşındaki milli futbolcu için gelecek olan tekliflerin değerlendirilmesi yönünde karar alındı. Cengiz'e İtalya'dan, Rusya'dan ve Suudi Arabistan'dan taliplerin olduğu biliniyor. Yıldız oyuncunun ocak ayına kadar göstereceği performans, Fenerbahçe'deki geleceğini belirleyecek. Bu sezon Süper Lig'de 2 maça çıkan Cengiz Ünder, yalnızca 22 dakika sahada kalabildi.