Son dakika: Fenerbahçe'de büyük şok! O isim ayrılmak istiyor

10 Ekim 2024 09:56 - Güncelleme : 10 Ekim 2024 10:21

Son dakika: Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı lacivertlilerde yaz transfer döneminde transfer edilen oyuncunun takımda mutsuz olduğu ve menajerine yeni bir takım bulması için talimat verdiği belirtildi. İşte tüm detaylar...

Son dakika: Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha!

Son dakika: Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha!

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğu göğüslemek isteyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı lacivertlilerde yıldız futbolcunun mutsuz olduğu ve menajerine kulüp bulması için talimat verdiği öğrenildi. İşte detaylar...



Fenerbahçe Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Samunspor ile karşılaşacak. Zorlu mücadelenin hazırlıklarını sürdüren sarı lacivertlilerde flaş bir gelişme yaşandı.

AYRILMAK İSTİYOR

Fenerbahçe sezon başında Galatasaray ile transfer yarışına girmiş ve sonrasında 6 milyon Euro ödeyerek Oğuz Aydın'ı transfer etmişti. Genç yetenek, Fenerbahçe'de şimdiye kadar sadece 22 dakika forma şansı bulabildi. Aydın'ın oynamadığı için mutsuz olduğu ve devre arasında takımdan ayrılmak istediği belirtildi.

GÖRÜŞMELERE BAŞLADI

Takvim'in haberine göre; 23 yaşındaki futbolcunun kiralık olarak forma giyebileceği bir kulüp aradığı ve menajerinin de görüşmelere başladığı iddia edildi. Milli futbolcu, sol kanat rotasyonunda Allan Saint-Maximin ve Filip Kostic'in ardından üçüncü sırada yer alıyor.

A MİLLİ OLDU

1 kez A Milli Takım formasını giyen Oğuz Aydın, Süper Lig'de 84 maçta 20 gol atarken 8 asist yaptı.