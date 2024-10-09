Son dakika: Fenerbahçe'den Arda Güler sürprizi! İspanyollar duyurdu...  

09 Ekim 2024 16:38 - Güncelleme : 09 Ekim 2024 16:50

Son dakika haberi: Süper Lig'de bu sezon şampiyon olmak isteyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Ünlü teknik adam Jose Mourinho önderliğinde yoluna devam eden sarı lacivertliler için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Kanarya'dan İspanya devi Real Madrid'e transfer olan Arda Güler ile ilgili çıkan haber taraftarları da heyecanlandırdı. İşte tüm detaylar...

Süper Lig​'de bu sezon şampiyon olmak isteyen Fenerbahçe​'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Ünlü teknik adam Jose Mourinho​ önderliğinde yoluna devam eden sarı lacivertliler, ara transfer dönemi için de çalışmalarına şimdiden başladı.



Ocak ayında kadrosunu güçlendirmek isteyen Kanarya için flaş bir isim gündeme geldi. Geçtiğimiz sezon 20 milyon Euro bonservis bedeliyle Real Madrid​'e transfer edilen ancak forma şansı bulmakta zorlanan Arda Güler​, İspanyol devinden ayrılabilir ve yeniden Türkiye'ye dönebilir.





ANCELOTTI: REKABET ÇOK FAZLA



Milli futbolcu Arda Güler ile ilgili bir soruya İtalyan teknik adam, "Arda Güler az oynuyor çünkü rekabet çok fazla. İki maça ilk 11'de çıktı ve geçen yıla göre daha fazla rol üstleniyor." demişti.

F.BAHÇE'DEN FLAŞ HAMLE

Fenerbahçe de Real Madrid'de beklediği süreleri alamayan Arda Güler'in durumunu yakından takip etmeye başladı.

BÖYLE DUYURDULAR

İspanyol gazetesi AS'ta yer alan habere göre; Sarı lacivertliler, devre arasında Arda Güler'i kiralık olarak transfer etmek için Real Madrid ile temasa geçmeyi planlıyor. Mourinho'nun da Arda'yı özellikle istediği haberde belirtildi.

Fenerbahçe'nin sportif direktörü Mario Branco, Madrid yönetimiyle görüşmelere başlamaya hazırlandığı kaydedilirken, Real Madrid'in Güler'i satmaya niyeti olmasa da kiralamayı düşünebileceği aktarıldı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Arda Güler'i ikna etmek için bizzat görüşme gerçekleştireceği ifade edildi. Arda, Karadağ ve İzlanda maçları için A Milli Takım'ın aday kadrosunda yer alıyor.



Arda Güler bu sezon Real Madrid formasıyla 10 maçta görev aldı. Piyasa değeri 45 milyon Euro olan milli yıldızın sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.