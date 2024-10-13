Son dakika: Fenerbahçe'den flaş hamle! Mourinho ve Ibrahimovic karşı karşıya...

13 Ekim 2024 11:21 - Güncelleme : 13 Ekim 2024 11:35

Son dakika Fenerbahçe haberi: Süper Lig'e bu sezon şampiyonluğu göğüslemek isteyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı lacivertliler, ara transfer dönemi için de şimdiden çalışmalarına devam ederken, transferde şok bir durum yaşandı. Teknik direktör Jose Mourinho'nun çok istediği o yıldız için Milan'dan Zlatan Ibrahimovic'in de devreye girdiği belirtildi. İşte tüm detaylar...

Fenerbahçe​'de devre arası transfer çalışmaları şimdiden başladı. Teknik direktör Jose Mourinho​'nun talebi sonrasında başta Sportif Direktör Mario Branco olmak üzere tüm yetkililer, hummalı bir çalışma içine girdi. Hedefteki isim; Manchester United​'ın İsveçli stoperi Victor Lindelöf... Ancak kırmızı-şeytanlarda menajer Erik ten Hag'ın gözünden düşen oyuncuyu Milan​ da gündemine aldı. ZLATAN DA İSTİYOR



İngiliz basını, Milan'da danışmanlık görevini yürüten Zlatan İbrahimovic'in de vatandaşını istediğini yazdı. Haberde; 'Jose Mourinho ile Zlatan, Lindelöf için rekabete girmeye hazır' ifadeleri yer aldı. Jose Mourinho, sezon başında da Lindelöf'ü istemiş ancak anlaşma sağlanamamıştı. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Lindelöf'ü sarı-lacivertliler, devre arasında bedelsiz olarak kadrosuna katabilir. 2017'DE JOSE GETİRDİ



Jose Mourinho, Manchester United'ın başına geçtikten kısa bir süre sonra Victor Lindelöf'ü Benfica'dan transfer etmişti.

İngiliz ekibi bu transfer için Benfica'ya tam 35 milyon euro bonservis bedeli ödemişti. İlgili Haberler Son dakika: Altay Bayındır'a büyük ayıp! Hocası ErikTen Hag... Okan Buruk 'nirvanasını' açıkladı! 'Fenerbahçe’yi deplasmanda yenmek'