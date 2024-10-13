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Son dakika: Fenerbahçe'den flaş hamle! Mourinho ve Ibrahimovic karşı karşıya...

Editör: Ömer Özcan / Kaynak: tgrthaber.com
13 Ekim 2024 11:21 - Güncelleme : 13 Ekim 2024 11:35
Son dakika: Fenerbahçe&#039;den flaş hamle! Mourinho ve Ibrahimovic karşı karşıya...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Süper Lig'e bu sezon şampiyonluğu göğüslemek isteyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı lacivertliler, ara transfer dönemi için de şimdiden çalışmalarına devam ederken, transferde şok bir durum yaşandı. Teknik direktör Jose Mourinho'nun çok istediği o yıldız için Milan'dan Zlatan Ibrahimovic'in de devreye girdiği belirtildi. İşte tüm detaylar...

Fenerbahçe​'de devre arası transfer çalışmaları şimdiden başladı. Teknik direktör Jose Mourinho​'nun talebi sonrasında başta Sportif Direktör Mario Branco olmak üzere tüm yetkililer, hummalı bir çalışma içine girdi.

Son dakika: Fenerbahçe'den flaş hamle! Mourinho ve Ibrahimovic karşı karşıya... - 1. Resim

Hedefteki isim; Manchester United​'ın İsveçli stoperi Victor Lindelöf... Ancak kırmızı-şeytanlarda menajer Erik ten Hag'ın gözünden düşen oyuncuyu Milan​ da gündemine aldı.

Son dakika: Fenerbahçe'den flaş hamle! Mourinho ve Ibrahimovic karşı karşıya... - 2. Resim

ZLATAN DA İSTİYOR

İngiliz basını, Milan'da danışmanlık görevini yürüten Zlatan İbrahimovic'in de vatandaşını istediğini yazdı. Haberde; 'Jose Mourinho ile Zlatan, Lindelöf için rekabete girmeye hazır' ifadeleri yer aldı.

Son dakika: Fenerbahçe'den flaş hamle! Mourinho ve Ibrahimovic karşı karşıya... - 3. Resim

Jose Mourinho, sezon başında da Lindelöf'ü istemiş ancak anlaşma sağlanamamıştı. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Lindelöf'ü sarı-lacivertliler, devre arasında bedelsiz olarak kadrosuna katabilir.

Son dakika: Fenerbahçe'den flaş hamle! Mourinho ve Ibrahimovic karşı karşıya... - 4. Resim

2017'DE JOSE GETİRDİ

Jose Mourinho, Manchester United'ın başına geçtikten kısa bir süre sonra Victor Lindelöf'ü Benfica'dan transfer etmişti.
İngiliz ekibi bu transfer için Benfica'ya tam 35 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.

Son dakika: Fenerbahçe'den flaş hamle! Mourinho ve Ibrahimovic karşı karşıya... - 5. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com
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