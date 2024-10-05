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Son dakika | Fenerbahçe'den İsmail Yüksek için sakatlık açıklaması

Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
05 Ekim 2024 17:16 - Güncelleme : 05 Ekim 2024 17:26
Son dakika | Fenerbahçe&#039;den İsmail Yüksek için sakatlık açıklaması

Son dakika haberi: Fenerbahçe, İsmail Yüksek'in sakatlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Twente maçında omzundan darbe alan İsmail Yüksek'in sol omuz bağlarında kısmi hasar tespit edildiği açıklandı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Twente maçında omzundan darbe alan İsmail Yüksek'in MR görüntülenmesinde sol omuz bağlarında kısmi hasar tespit edildiğini açıkladı.

KULÜPTEN AÇIKLAMA

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "UEFA Avrupa Ligi’nde Twente ile oynadığımız karşılaşmada omzundan darbe alan oyuncumuz İsmail Yüksek’in, Acıbadem Ataşehir Hastanesi’nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan değerlendirme neticesinde sol omuz bağlarında kısmi hasar tespit edilen oyuncumuzun tedavisine hemen başlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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