Son dakika | Fenerbahçe'nin Alkmaar maçı kadrosu belli oldu
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
06 Kasım 2024 14:14 - Güncelleme : 06 Kasım 2024 14:34
Son dakika haberi: Fenerbahçe kulübünün resmi sosyal medya hesabından AZ Alkmaar maçı kamp kadrosunu paylaşıldı. İşte Fenerbahçe'nin Alkmaar maçı kadrosu...
Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında yarın deplasmanda Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile yapacağı maç için kadrosu belli oldu.
Sarı-lacivertli takımın kadrosunda sakatlıkları bulunan Alexander Djiku, İrfan Can Kahveci, Jayden Oosterwolde ve Cengiz Ünder ile UEFA listesine dahil edilmeyen Filip Kostic ve Levent Mercan yer almıyor.
22 kişilik kadroda yer alan isimler şöyle:
- Dominik Livakovic
- İrfan Can Eğribayat
- Ertuğrul Çetin,
- Mert Müldür
- Bright Osayi-Samuel
- Çağlar Söyüncü
- Rodrigo Becao
- Samet Akaydin
- Yusuf Akçiçek
- İsmail Yüksek
- Sofyan Amrabat
- Sebastian Szymanski
- Mert Hakan Yandaş
- Fred, Dusan Tadic
- Allan Saint-Maximin
- Edin Dzeko
- Youssef En-Nesyri
- Cenk Tosun
- Şükür Toğrak
- Zeki Dursun
- Kaan Akyazı
Fenerbahçe'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan o paylaşım...
Kaynak: tgrthaber.com