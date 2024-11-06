Son dakika | Fenerbahçe'nin Alkmaar maçı kadrosu belli oldu

06 Kasım 2024 14:14 - Güncelleme : 06 Kasım 2024 14:34

Son dakika haberi: Fenerbahçe kulübünün resmi sosyal medya hesabından AZ Alkmaar maçı kamp kadrosunu paylaşıldı. İşte Fenerbahçe'nin Alkmaar maçı kadrosu...

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Fenerbahçe​'nin, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında yarın deplasmanda Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile yapacağı maç için kadrosu belli oldu.

Sarı-lacivertli takımın kadrosunda sakatlıkları bulunan Alexander Djiku, İrfan Can Kahveci, Jayden Oosterwolde ve Cengiz Ünder ile UEFA listesine dahil edilmeyen Filip Kostic ve Levent Mercan yer almıyor.

22 kişilik kadroda yer alan isimler şöyle:

Dominik Livakovic

İrfan Can Eğribayat

Ertuğrul Çetin,

Mert Müldür

Bright Osayi-Samuel

Çağlar Söyüncü

Rodrigo Becao

Samet Akaydin

Yusuf Akçiçek

İsmail Yüksek

Sofyan Amrabat

Sebastian Szymanski

Mert Hakan Yandaş

Fred, Dusan Tadic

Allan Saint-Maximin

Edin Dzeko

Youssef En-Nesyri

Cenk Tosun

Şükür Toğrak

Zeki Dursun

Kaan Akyazı

Fenerbahçe'nin resmi sosyal medya​ hesabından yapılan o paylaşım​...



