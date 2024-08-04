Son dakika | Filenin Sultanları, İtalya'ya mağlup oldu

04 Ağustos 2024 11:17 - Güncelleme : 04 Ağustos 2024 11:29

Son dakika | Olimpiyat Oyunları'na 2'de 2'de ile başladık: Filenin Sultanları çeyrek finalde!

Son dakika | Olimpiyat Oyunları'na 2'de 2'de ile başladık: Filenin Sultanları çeyrek finalde!

2024 Paris Olimpiyatları'nda mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımımız, C Grubu'ndaki 3. ve son maçında İtalya ile karşılaştı.

South Paris Arena'da oynanan maçın ilk setini 25-14 kazanan İtalya, ikinci setten 25-16 galip ayrıldı. Mücadelenin üçüncü setini de 25-21 kazanan İtalya, maçı 3 -0 kazandı.

C GRUBU'NDA 3'TE 2 YAPTIK

Filenin Sultanları bu sonuçla grup etabını mağlubiyetle tamamladı.

Milliler, ilk maçında Hollanda'yı 2-0 geriden gelerek 3-2, ikinci müsabakasında da Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 mağlup etmişti.

Filenin Sultanları, İtalya maçıyla birlikte Paris 2024'te grup etabındaki ilk yenilgisini aldı.

ÇEYREK FİNALDEKİ RAKİBİMİZ BELLİ OLACAK

Filenin Sultanları'nın çeyrek finaldeki rakibi diğer gruplarda yapılacak maçların ardından belli olacak.

Çeyrek final maçı 6 Ağustos Salı günü yapacak.