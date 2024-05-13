Tgrt Haber
Haberler>Spor>Son dakika! Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu

Son dakika! Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
13 May 2024 09:34 - Güncelleme : 13 May 2024 09:51
Son dakika! Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu

Son dakika haberi... Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin oynanacağı tarihi duyurdu.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu.

Türiye Futbol Federasyonu şampiyonluk için çok büyük öneme sahip olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin 19 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da oynanacağını açıkladı.

Son dakika haberinin detayları gelecek...

Kaynak: tgrthaber.com
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...