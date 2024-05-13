Son dakika! Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
13 May 2024 09:34 - Güncelleme : 13 May 2024 09:51
Son dakika haberi... Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin oynanacağı tarihi duyurdu.
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu.
Türiye Futbol Federasyonu şampiyonluk için çok büyük öneme sahip olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin 19 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da oynanacağını açıkladı.
Son dakika haberinin detayları gelecek...
Kaynak: tgrthaber.com