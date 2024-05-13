Son dakika! Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu

13 May 2024 09:34 - Güncelleme : 13 May 2024 09:51

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu.

Türiye Futbol Federasyonu şampiyonluk için çok büyük öneme sahip olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin 19 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da oynanacağını açıkladı.

Son dakika haberinin detayları gelecek...