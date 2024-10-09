Son dakika: Galatasaray, Fenerbahçe'nin bir yıldızını daha alıyor!

09 Ekim 2024 14:27 - Güncelleme : 09 Ekim 2024 15:06

Son dakika haberi: Süper Lig'de lider bir şekilde yoluna devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Bu sezonu da şampiyon tamamlamak isteyen sarı kırmızılılar, transfer çalışmalarına da şimdiden başladı. Yaz transfer döneminde ezeli rakibi Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Michy Batshuayi'yi kadrosuna katan Cimbom'dan bomba bir hamle daha geldi. Aslan, sarı lacivertlilerin bir yıldızını daha transfer etmek için harekete geçti. İşte yılın hamlesine dair tüm detaylar...

Süper Lig​'de son iki sezonun şampiyonu Galatasaray​, geçtiğimiz transfer sezonunda ezeli rakibinin yıldız oyunsusun Batshuayi​'yi kadrosuna katmıştı. Sarı kırmızılılar, ikinci bir transfer operasyonu için de harekete geçti. İddiaya göre Cimbom, Fenerbahçeli futbolcuya teklif götürmeye hazırlanıyor. İşte detaylar...

Süper Lig'de son iki sezonun şampiyonu Galatasaray, flaş bir operasyonla Michy Batshuayi​ transferini bitirmişti. Fenerbahçe​ ile sözleşmesi sona eren golcü futbolcu, 2024/25 sezonu yaz transfer döneminde Sarı Kırmızılı ekibin yolunu tuttu. Cimbom'un ilk transferi olan Belçikalı, "Galatasaray zaten birkaç seneden beri beni istiyordu. Kaderin bizi bir araya getirdiğini düşünüyorum. Galatasaray benim olumlu performans göstermem için buraya çağırdı ve bana güven duydu. Buna karşılık yapmam gerekenleri yerine getireceğim." demişti.

Transfer duyurusunda yapılan gönderme ise dikkat çekmişti. Galatasaray'ın sosyal medya hesaplarında Samandıra Can Bartu Tesisleri'ni gösteren bir video ile yapıldı. Bu video, Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Selahattin Baki'nin, Sebastian Szymanski transferi sırasında söylediği "Florya'nın kalbinden aldık" sözlerine gönderme olarak yorumlanmıştı.

2026-2027 sezonu sonuna kadar Galatasaray ile sözleşme imzalayan Batshuayi, "Çok mutluyum. Galatasaray, büyük bir kulüp. Çok sık şampiyonluk yaşayan bir takım ve bu, bir oyuncu için çok önemli. Galatasaray, birkaç seneden beri beni istiyordu. Kaderin bizi bir araya getirdiğini düşünüyorum. Allah'ın yardımıyla bu formayı giyeceğim. Gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

BİR YILDIZA DAHA KANCA

Michy Batshuayi'nin Fenerbahçe'deki opsiyonu, ilk 11'de yeterli maç sayısına ulaşmadığı için devreye girmemişti. Tecrübeli forvet, rotayı Samandıra'dan Florya'ya çevirirken Galatasaray, Fenerbahçe'nin bir yıldızına daha göz dikti.

FENERBAHÇE ELİNİ ÇABUK TUTMAK İSTİYOR



Fenerbahçe'de yönetimin gündemlerinden biri, sezon sonunda sözleşmesi bitecek oyuncular. Yaşları ilerleyen Dzeko ve Tadic konusunda aceleci davranılmayacak. Ancak İrfan Can Kahveci ve Bright Osayi-Samuel için Sarı-Lacivertliler elini çabuk tutmak istiyor.

HENÜZ SONUÇ ALINAMADI



İrfan cephesiyle yapılan görüşmelerde büyük mesafe kat edildi. İmzanın kısa sürede atılması bekleniyor. Samuel ile şu ana kadar yapılan görüşmelerden ise bir sonuç alınamadı.





OSAYI İÇİN GALATASARAY İDDİASI



Nijeryalı yıldıza İngiltere'den talipler var. Öte yandan Galatasaray'ın da bu transfer için sezon sonunu beklediği iddiası son dönemde gündemde. Fenerbahçe Yönetimi, 26 yaşındaki oyuncuyu bedava kaptırmamak için yeniden görüşme masasına oturmaya hazırlanıyor.



MAAŞ TALEBİ 2.5 MİLYON EURO



Samuel'in senelik 2.5 milyon Euro'luk maaş talebi nedeniyle orta yol bulunamamıştı. Yönetim, başarılı sağ bekin menajeriyle kısa süre içinde yeniden masaya oturmayı planlıyor. Samuel'in milli takım kampından dönmesinin ardından da kendisiyle bir görüşme gerçekleştirileceği öğrenildi. Bright Osayi-Samuel, 2020-21 sezonunun ocak ayında, o dönem sözleşmesi biteceği için sadece 500 bin Euro'luk bonservis bedeli ödenerek QPR'den transfer edilmişti. Fenerbahçe'ye gelmeden önde kanatlarda bir hücum oyuncusu olarak görev yapan Samuel, Pereira ile birlikte sağ beke geçmişti

145 MAÇA ÇIKTI



26 yaşındaki futbolcu Sarı Lacivertliler ile çıktığı 145 resmi maçta 7 kez gol sevinci yaşadı ve 14 asist yaptı. Nijeryalı sağ bek bu sezon ise sakatlık ve ceza nedeniyle 12 remi maçın sadece 6'sında oynayabildi.