Son dakika Galatasaray haberi: Mauro Icardi'nin yeni takımını duyurdular!

13 Ekim 2024 15:08 - Güncelleme : 13 Ekim 2024 15:31

Son dakika haberi: Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı kırmızılılar, sezon sonu 25. şampiyonluğunu ilan etmek isterken, Mauro Icardi ile bomba bir iddia gündeme geldi. Arjantinli yıldızın, Cimbom'daki son senesinin olduğu belirtilirken, yeni takımı da duyuruldu. İşte tüm detaylar...

Süper Lig​'de 2022/23 ve 2023/24 sezonlarını şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray​'da kazanılan kupaların mimarlarından biri de Mauro Icardi​ olmuştu.

Attığı gollerle taraftarın sevgilisi olan tecrübeli golcü, 2024/25 sezonuna son iki sezona nazaran daha durgun bir giriş yaptı. Liglere verilen milli arada ülkesi Arjantin​'e giden Icardi, takıma yeterince odaklanmadığı için taraftarların tepkisiyle karşılaştı.

Öte yandan Wanda Nara​ ile barışan Mauro Icardi'ye Nara'nın "Arjantin'e dön" baskısı yaptığı iddia edildi. Bu sezon performansından ötürü eleştirilen ve sosyal medya hesabından istatistiklerini paylaşan Icardi'yi ikna etmek için Wanda Nara'nın baskıyı daha da artıracağı ifade edildi. Icardi'nin sezon sonunda sarı-kırmızılı takımdan ayrılacağı konuşulurken, Arjantin basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

RIVER PLATE ICARDI'Yİ İSTİYOR



Arjantinli gazeteci Renzo Pantich, River Plate'in Mauro Icardi'yi transfer etmek istediğini açıkladı.

TEKLİF 15 MİLYON DOLAR



Haberde River Plate'in yıldız golcü için 15 milyon dolarlık bir bütçe ayırdığı kaydedildi. Arjantin ekibinin teknik direktörü Marcelo Gallardo'nun da Mauro Icardi'yi kadrosunda görmek istediği belirtildi.

Mauro Icardi bu sezon Galatasaray formasıyla 10 maça çıktı. Deneyimli forvet, 3 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.

Icardi'nin sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. 31 yaşındaki golcünün güncel piyasa değeriyse 15 milyon Euro.