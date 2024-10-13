Son dakika: Galatasaray transferde büyük oynuyor! Osimhen sonrası Talisca...

13 Ekim 2024 09:55 - Güncelleme : 13 Ekim 2024 09:57

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Süper Lig'de yoluna lider bir şekilde devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Italya Serie A'da Napoli forması giyen Victor Osimhen'i transfer ederek büyük yankı uyandıran sarı kırmızılılar, bir transfer bombası daha patlatmak istiyor. Cimbom, ara transfer döneminde Anderson Talisca'yı kadrosuna katmak için harekete geçti. İşte o isim ve tüm detaylar...

Trendyol Süper Lig​'in 9. haftasında deplasmanda Antalyaspor​ ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Galatasaray​'da taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor. Son iki sezonun şampiyonu olan sarı-kırmızılılar, ilk 8 haftası geride kalan Süper Lig'de topladığı 22 puanla zirvede yer alıyor.





Üst üste üçüncü, toplamdaysa 25. şampiyonluğunu kazanmak isteyen Aslan, hareketli bir yaz transfer dönemini geride bıraktı. Galatasaray'ın en çok konuşulan transferiyse dünyaca ünlü futbolcu Victor Osimhen​ oldu. Sarı-kırmızılılar, Napoli​ forması giyen Nijeryalı dünya yıldızını transferin son günlerinde kiralık olarak kadrosuna kattı.



Sezon sonuna kadar kiralanan 25 yaşındaki golcünün yıllık 6 milyon Euro ücret alacağı açıklandı. Osimhen'i getirerek tüm dünyayı sallayan Galatasaray, yönetimi devre arası bombası için de nabız yokluyor.





OCAK AYI BOMBASI TALISCA



Sarı-kırmızılılar, Al Nassr kulübünün yabancı kontenjanında yer açmak için elden çıkarmak istediği Talisca'ya gözünü dikti. Brezilyalı 10 numara için ilk temasları kuran ve olumlu dönüşler alan Cimbom, Arabistan ekibi ile masaya oturmaya hazırlanıyor.





Bir dönem Beşiktaş'ta fırtınalar koparan 30 yaşındaki 10 numara da Türkiye'ye dönmeye sıcak bakıyor. Anderson Talisca bu sezon Al Nassr formasıyla 10 maça çıktı. Brezilyalı yıldız, 3 gollük bir performans sergiledi. Talisca'nın Suudi Arabistan ekibiyle olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. 30 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 13 milyon Euro. (Fotomaç)