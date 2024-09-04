Son dakika | Galatasaray Victor James Osimhen transferinin maliyetini açıkladı

04 Eylül 2024 19:10 - Güncelleme : 04 Eylül 2024 19:57

Son dakika haberi: Galatasaray'ın Napoli'den renklerine bağladığı Victor Osimhen sarı-kırmızılı formayı giydi. Galatasaray'da 45 numaralı formayı giyecek olan Nijeryalı futbolcunun maliyeti de belli oldu...

Mourinho'dan Osimhen için çarpıcı sözler! Sosyal medyada yeniden gündem oldu

Mourinho'dan Osimhen için çarpıcı sözler! Sosyal medyada yeniden gündem oldu

Osimhen, 100 milyon euroluk piyasa değeriyle en pahalı 4. forvet olarak biliniyor

Osimhen, 100 milyon euroluk piyasa değeriyle en pahalı 4. forvet olarak biliniyor

Victor Osimhen, Galatasaray için İstanbul'da! 100 milyon Euro'luk transfer... İşte anlaşmanın detayları

Victor Osimhen, Galatasaray için İstanbul'da! 100 milyon Euro'luk transfer... İşte anlaşmanın detayları

Son dakika haberine göre, Galatasaray, geçtiğimiz günlerde Napoli'nin Nijeryalı yıldızı Victor Oshimen'i renklerine bağlamak için harekete geçmişti. İstanbul'da sağlık kontrolünden geçen 25 yaşındaki 100 milyon Euro'luk yıldızın Galatasaray'da alacağı para da belli oldu. Kulüpten yapılan açıklamada futbolcuya 2024-2025 sezonu için 6 milyon Euro sezonluk ücret ödeneceği belirtildi.

Sarı kırmızılılardan yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu Victor James Osimhen ve kulübü SSCN Napoli SPA ile oyuncunun bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Futbolcuya, 2024-2025 sezonu için net 6.000.000 Euro sezonluk ücret ödenecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

DÜNYANIN EN PAHALI 4. FORVETİ

Nijeryalı golcü yıldız, transfer piyasasında 100 milyon Euroluk bonservis bedeliyle en pahalı 4. forvet olarak biliniyor. Osimhen aynı zamanda Galatasaray'ın 6. Nijeryalı futbolcusu oldu. Sarı-kırmızılılarda daha önce Dominic Iorfa, Henry Onyekuru, Valentine Ozornwafor, Jesse Sekidika ve Oghenekaro Etebo forma giymişti.

NAPOLI'DEKİ OSIMHEN KRİZ ÇIKARDI!

Victor Osimhen, yaz transfer dönemi boyunca Paris Saint-Germain'e transfer olmak istedi ancak kulüpler anlaşamadı. Daha sonra Chelsea, Napoli ile Osimhen'in transferi konusunda anlaşma sağladı ancak bu kez Nijeryalı oyuncu Chelsea'ye gitmeyi reddetti.

Transfer dönemi açık olan Suudi Arabistan'ın önemli kulüplerinden Al-Ahli ise Napoli ile ortak bir noktada buluşamadı.

Tüm bu gelişmelerin ardından Napoli Teknik Direktörü Antonio Conte, daha önce Chelsea ve Inter'de birlikte çalıştığı Lukaku'yu transfer ettirdi ve Osimhen'i de kadro dışı bıraktı.

2026 yazına kadar sözleşmesi olan ve yıllık net 11 milyon Euro maaşı olan Osimhen, Napoli'de bir krize neden oldu. Osimhen son olarak Galatasaray'la anlaştı ve sarı-kırmızılı formayı giydi.

SÖZLEŞMESİ UZATILDI

Öte yandan Napoli, Galatasaray'a kiralık olarak transfer olan Victor Osimhen'in sözleşmesinin 30 Haziran 2027'ye kadar uzatıldığını açıkladı. Galatasaray'ın Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen'in sözleşmesi uzatıldı. Napoli, Nijeryalı oyuncunun Haziran 2025'e kadar sarı-kırmızılı kulübe katıldığını, sözleşmesinin ise 30 Haziran 2027'ye kadar yenilendiğini duyurdu.

Osimhen, geçen sezon Napoli formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 32 maçta 17 gol ve 4 asistle oynadı.