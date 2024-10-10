Son dakika: Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha!

10 Ekim 2024 09:38 - Güncelleme : 10 Ekim 2024 09:54

Son dakika: Süper Lig'de lider bir şekilde yoluna devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Yaz transfer döneminde Victor Osimhen transferiyle büyük yankı uyandıran sarı kırmızılılar, ocak ayında kadrosuna katmak için bir dünya yıldızını daha gündemine aldı. İtalyan basını da Cimbom'un yıldız oyuncu için harekete geçtiğini duyurdu. İşte tüm detaylar...

Süper Lig​'de lider bir şekilde yoluna devam eden Galatasaray​'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Süper Lig'de lider bir şekilde yoluna devam eden sarı kırmızılılar, sezon başında büyük bir sürprize imza atarak Napoli'nin dünyaca ünlü yıldızı Victor Osimhen​'i transfer etmişti.



Osimhen'in imzası, sadece Türkiye'de değil dünyada büyük ses getirmişti. Çaykur Rizespor, Fenerbahçe ve PAOK maçlarında asist yapan Victor Osimhen, Kasımpaşa maçında 2 gol atarak yıldızlaşmıştı. Yıldız oyuncu, Galatasaray formasıyla çıktığı 4 maçta 2 gol atıp 3 asist yaptı.

Sarı Kırmızılılar, Osimhen, Icardi ve Batshuayi üçlüsünü destekleyecek bir yıldız ismi daha istiyor. Buna göre İtalyan basını, Galatasaray'ın Ocak ayı veya sezon sonu için sürpriz bir ismi gündeme getirdi.

ASLAN'DAN DYBALA BOMBASI

İtalyan basınından Sportmediaset'in haberine göre; Sarı-kırmızılı kulüp, Roma​'nın yıldızı Paulo Dybala için hareke geçti. Aslan'ın yöneticilerinin önümüzdeki günler için bir görüşme planlandığı ifade edildi. İtalyan kulübü Roma, 2025'te sözleşmesi bitecek olan Arjantinli oyuncu ile yeni bir sözleşme yapmak istese de mali sıkıntılar nedeniyle bu durum rafa kalkabilir.

Dybala'nın Roma ile bir yıllık daha opsiyonu bulunurken, kulübün finansal sıkıntılar sebebiyle, yıldız ismin satışına onay verebileceği aktarıldı. Bu sezon Roma formasıyla 7 karşılaşmaya çıkan solak yıldız, 1 gol atma başarısı gösterdi.



Arjantinli futbolcu forvet arkası, sağ kanat ve santrfor bölgelerinde oynayabiliyor. 30 yaşındaki oyuncu, Transfermarkt verilerine göre 20 milyon Euro piyasa değerine sahip.