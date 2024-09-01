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Son dakika | Mauro Icardi'den kötü haber! Galatasaray'da büyük şok

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
01 Eylül 2024 15:24 - Güncelleme : 01 Eylül 2024 15:32
Son dakika | Mauro Icardi&#039;den kötü haber! Galatasaray&#039;da büyük şok

Son dakika haberi: Adana Demirspor maçında sakatlanan Mauro Icardi'den kötü haber geldi. Yapılan açıklamada, Mauro Icardi'nin sağ üst arka adale grubunda 2. derece strain tespit edildiği belirtildi.

Sarı-kırmızılılar, Icardi'nin sağ üst arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma, kanama ve kısmi yırtık) tespit edildiğini bildirdi.

Son dakika haberinin detayları gelecek...

Kaynak: tgrthaber.com
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