Galatasaray'dan Adana Demirspor maçı için resmi başvuru açıklaması!

Galatasaray, Adana Demirspor'un sahadan çekildiği maçla ilgili adli mercilere gerekli başvuruları yaptığını duyurdu.

AÇIKLAMA METNİ

Kulüpten yapılan açıklamada, "9 Şubat 2025 Pazar günü Galatasaray - Adana Demirspor arasında oynanan maç öncesi, esnası ve sonrasında yaşanan süreçlerin aydınlatılması amacıyla adli mercilere gerekli başvuru kulübümüz tarafından yapılmıştır. Galatasaray Spor Kulübü, Türk futbolunda adaletin yanında yer almaya, sahada en iyisi olup orada kazanmak için var gücüyle çalışmaya devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasındaki Galatasaray-Adana Demirspor maçında tartışmalı bir penaltı pozisyonu yaşanmış ve konuk takımın sahadan çekilmesi nedeniyle mücadele yarıda kalmıştı.

Bir süre sonra statta yapılan anonsta, "Adana Demirspor takımı sahadan çekildiği için maç hakem tarafından tatil edilmiştir." denilmişti.