Son dakika: Galatasaray’ın gayrimenkulleri ve güncel değerleri belli oldu

13 Ekim 2024 15:50 - Güncelleme : 13 Ekim 2024 15:57

Son dakika: Galatasaray Spor Kulübü Yıllık Olağan Genel Kurulu’nda açıklanan Mali Rapora göre, kulübün sahibi olduğu taşınmazların yıllık değer değişimleri belli oldu.

Galatasaray Spor Kulübü​ Yıllık Olağan Genel Kurulu’nda açıklanan Mali Rapora göre, kulübün sahibi olduğu taşınmazların yıllık değer değişimleri şöyle:





Galatasaray Adası satılacak mı?

Galatasaray Adası, 1957’de Galatasaray Spor Kulübü 24. Başkanı Sadık Giz’in girişimleriyle 150 bin TL karşılığında satın alınmıştı.

Suudi Arabistan’dan Galatasaray Adası için teklif geldiği iddiasına açıklık getiren Başkan Dursun Özbek, “Galatasaray Adası, Galatasaraylılarındır. Öyle de kalacaktır.” ifadelerini kullanarak konuyu net bir şekilde kapattı.

Geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan​ Genel Eğlence Otoritesi’nin (GEA) Galatasaray Adası için sarı kırmızılı kulübe 50 milyon dolar (1,7 milyar TL) teklif ettiği iddiaları ortaya atılmıştı. Ada’nın bugünkü değeri tartışma ve merak konusu olurken satılması ile ilgili dedikodular da gündeme bomba gibi düşmüştü.