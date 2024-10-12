Son dakika: Galatasaray'ın yıldızı Real Madrid'e gidiyor!

12 Ekim 2024 14:59 - Güncelleme : 12 Ekim 2024 15:17

Son dakika haberi: Süper Lig'de lider bir şekilde yoluna devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Bu sezon da şampiyonluğu göğüslemek isteyen sarı kırmızılılara kötü bir haber geldi. Takımın vazgeçilmez isimlerinden olan yıldız oyuncu için şok bir transfer iddiası gündeme geldi. İşte tüm detaylar...

Süper Lig​'de sezona hızlı bir başlangıç yapan Galatasaray​, ilk 8 haftayı 22 puanla lider tamamladı. Şampiyonlar Ligi'nden elenmesine ragmen Avrupa Ligi​'ne de iyi bir başlangıç yapan Aslan, Rigas Skola maçında ise taraftarını üzdü. Milli ara sonrası zorlu bir fikstüre girecek olan sarı-kırmızılı ekip, üst üste oynanacak maçlarda iyi sonuçlar alarak kayıp vermeden devam etmek istiyor.

Bu sırada devre arası transfer dönemi için de flaş gelişmeler şimdiden yaşanmaya başladı. Okan Buruk​'un göz bebeği yıldız oyuncu için Real Madrid'in devreye girdiği söylendi. İşte detaylar...

SANCHEZ İDDİASI

Galatasaray'ın savunmadaki lideri Davinson Sanchez için Arjantin'den ilginç bir iddia geldi. Kolombiya Milli Takımı forması da giyen 28 yaşındaki stoper, Ole'nin haberine göre Real Madrid'in gündeminde.

Sarı-kırmızılı kulübün 9.5 milyon Euro'ya Tottenham'dan aldığı ve 2027 sezonu sonuna kadar kontratı bulunan oyuncu için İspanyol devinin yüklü bir bonservis teklifi ile kapıyı çalacağı belirtildi.

Aslan'da 39 maçı geride bırakan ve 4 gol-3 asistlik katkı da sağlayan futbolcunun Galatasaray'ın kabul etmesi durumunda Real Madrid'e hayır diyemeyeceği belirtildi. Böylelikle Real Madrid yönetiminin bu transferi devre arasında bitirebileceğinin altı çizildi. Bu sezon 7 maça çıkan Davinson, 1 gol atıp 1 defa da asist yaptı.