Son dakika: George Baldock ölümünde şok detay! Kaza mı, cinayet mi?

10 Ekim 2024 11:40 - Güncelleme : 10 Ekim 2024 11:43

Son dakika: Panathinaikos forması giyen George Baldock'un ölümü dünya futbolunda derin bir etki bıraktı. Havuzda cansız bedeni bulunan 31 yaşındaki futbolcunun ölüm sebebiyle ilgili araştırmalar devam ederken, flaş bir detay ortaya çıkıtı. İşte Baldock'un ölümü sonrası yaşananlar...

Son dakika: Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha!

Son dakika: Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha!

Futbol dünyası Panathinaikos​ forması giyen George Baldock'un ölümünü konuşuyor... Havuzda cansız bedeni bulunan 31 yaşındaki futbolcunun ölüm sebebiyle ilgili araştırmalar devam ederken, farklı detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Tüm detaylar haberimizde...

Panathinaikos'un 31 yaşındaki Yunan milli oyuncusu George Baldock dün akşam evinde ölü bulundu. Glyfada'daki evinin havuzunda son nefesini veren George Baldock'un trajik ölüm haberi herkesi şoka soktu. Panathinaikos Kulübü, Baldock'un vefatıyla ilgili "George'umuzun kaybıyla şok olduk. Panathinaikos ailesi, zamansız ölümünün yasını tutuyor. George Baldock'un ailesi ve sevdiklerinin yanındayız" ifadelerini kullandı.

EŞİ ULAŞAMAYINCA EV SAHİBİNE HABER VERDİ



George Baldock'un ailesinden yapılan açıklamada ise "George'un ne yazık ki vefat ettiğini doğrulayabiliriz. Aile olarak bu korkunç kayıp karşısında şoktayız. Lütfen medyanın bu dönemde mahremiyetimize saygı göstermesini rica ediyoruz" dendi. Çocuklarının doğum günü olduğu için İngiltere'de bulunan eşi, George Baldock'un uzun süre aramalarına cevap vermeyince hemen ev sahibini aradı. Ev sahibi eve girdikten sonra saat 22.29'da Baldock'u havuzda hareketsiz yatarken buldu ve hemen polis ekiplerine haber verdi.



FLAŞ DETAY: KALP KRİZİ VEYA AKCİĞER ÖDEMİ



9 dakika sonra eve gelen Glyfada Polis Departmanı ekipleri, Yunan futbolcuyu havuzdan çıkarıp hayata döndürmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Havuzda köpüklü mikrokabarcıkların gözlemlenmesi nedeniyle Baldock'un ölümünün boğulma nedeniyle olduğu tahmin ediliyor. Aynı tahminlere göre; cesedin görüntüsü kalp krizi veya akciğer ödemini akla getiriyor.

CİNAYET ŞÜPHESİ İÇİN DE ARAŞTIRMA VAR

31 yaşındaki oyuncunun cesedi bulunmadan 5 saat önce öldüğü tahmin ediliyor. George Baldock'un kesin ölüm nedeni adli tabibin resmi raporunun ardından belli olacak. Polis ekipleri eve başka bir kişinin girip girmediğinin tespiti için kameralardan görüntüler topladı.

4 GÜN ÖNCE DERBİDE OYNADI

Futbola İngiliz ekibi MK Dons'ta başlayan George Baldock, daha sonra sırasıyla Northampton, Tamworth, IBV, Oxford United, Sheffield United ve Panathinaikos formaları giydi. Yunanistan Milli Takımı formasını 12 kez terleten Baldock, 6 Ekim'de Olympiakos'a karşı derbide de oynamıştı. (Sabah)