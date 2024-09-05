Son dakika | Golbol Kadın Milli Takımı Paris'te İsrail'i devirdi! Üst üste üçüncü kez altın madalyayı kazandı

05 Eylül 2024 19:45 - Güncelleme : 05 Eylül 2024 20:18

Son dakika haberi: Golbol Kadın Milli Takımı, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nın finalinde İsrail'i 8-3 ile geçerek üst üste üçüncü kez altın madalya kazandı. Golbol Kadın Milli Takımımız daha önce 2016 Rio, 2020 Tokyo'da da altına ulaşmıştı.

A Milli Kadın Golbol Takımı, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda altın madalyaya uzandı. İsrail'i 8-3 ile geçen takımımız üste üçüncü kez altın madalyaya ulaşma başarısı gösterdi. Daha önce olimpiyatlarda 3 kez üst üste altın kazanma başarısını Naim Süleymanoğlu ve Halil Mutlu'da yaşamıştık.

Rio 2016 ve Tokyo 2020'nin ardından Paris 2024'te de altın madalya kazanan görme engelli milli sporcular, Türk spor tarihine adlarını altın harflerle yazdırdı. Golbol Kadın Milli Takımı, Türkiye adına paralimpik oyunlarında en fazla altın madalya kazanan ekip olma başarısını gösterdi.

Başantrenör Gültekin Karasu'nun liderliğindeki takımda Sevda Altunoluk, Fatma Gül Güler, Reyhan Yılmaz, Şeydanur Kaplan, Sevtap Altunoluk ve Berfin Altın, milli takıma altın madalya kazandıran sporcular arasında yer aldı.

Karşılaşmayı izleyenler arasında Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da yer aldı.

MADALYADA REKOR KIRDIK!

Türkiye'nin toplam madalya sayısı ise 19'a yükseldi. Şu ana kadar tarihindeki en başarılı paralimpik oyunlarını geçiren Türkiye, 3 altın, 9 gümüş ve 7 bronz madalya ile oyunlara devam ediyor. Oyunlar 8 Eylül'de sona erecek.

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