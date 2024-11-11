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Son dakika | Halil Umut Meler'e yumruk atan eski Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın cezası belli oldu

Editör: Onur Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
11 Kasım 2024 10:36 - Güncelleme : 11 Kasım 2024 10:49
Son dakika | Halil Umut Meler&#039;e yumruk atan eski Ankaragücü Başkanı Faruk Koca&#039;nın cezası belli oldu

Son dakika haberi: Süper Lig'de geçen sezon hakem Halil Umut Meler’e saha içinde yumruk atan MKE Ankaragücü eski Başkanı Faruk Koca’nın cezası belli oldu.

Son dakika haberine göre MKE Ankaragücü eski Başkanı Faruk Koca’nın Hakem Halil Umut Meler’e yönelik eylemleri nedeniyle ‘kasten yaralama’ suçundan 3 yıl 7 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Son dakika | Halil Umut Meler'e yumruk atan eski Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın cezası belli oldu - 1. Resim

NE OLMUŞTU?

Geçen sezon Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında MKE Ankaragücü sahasında ağırladığı Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kalmıştı. Eryaman Stadyumu'nda oynanan maçın bitiş düdüğüyle sahaya inen dönemin Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, mücadelenin orta hakemi Halil Umut Meler'e yumruklu saldırıda bulunmuştu.

Aldığı darbeyle yere yığılan Halil Umut Meler, tedavisi yapıldıktan 10 dakika sonra yoğun güvenlik önlemleri altında soyunma odasına götürülmüştü.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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