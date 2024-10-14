Son dakika | Halil Umut Meler'e yumruklu saldırı davasında yeni gelişme

14 Ekim 2024 10:38 - Güncelleme : 14 Ekim 2024 11:02

Son dakika haberi: Hakem Halil Umut Meler’e saldıran MKE Ankaragücü eski Başkanı Faruk Koca hakkında mütalaa açıklandı

Geçen sezon Süper Lig​'deki MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının sonunda hakem Halil Umut Meler​'e saldırıdan eski Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca​'nın da yer aldığı 4 kişinin yargılandığı davada yeni bir gelişme yaşandı. Halil Umut Meler'e yumruklu saldırı davasında savcı mütalaasını sundu.

FARUK KOCA'NIN 13 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Faruk Koca için "Tehdit", "Kemik kırığına yol açacak şekilde kasten yaralama" ve "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a aykırılık" suçlarından 13 yıla kadar hapis cezası istendi. Dava 11 Kasım'a ertelendi; sanıklar, mütalaaya karşı savunmalarını sunacak.

İDDİANAMEDEN DETAYLAR...

Hakem Meler'in "müşteki", eski Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Kenan Çelikkaya, Osman Erkam Can ve Şahin Yunus Şahin'in "şüpheli" sıfatıyla yer aldığı iddianamede, Koca'nın, "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama" suçundan 3 yıl 4 aydan 10 yıl 1 ay 15 güne, "tehdit" suçundan 6 aydan 2 yıla, "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a aykırılık"tan ise 3 aydan 1 yıla kadar hapsi veya adli para cezasına çarptırılması talep edildi.

Ankara Adli Tıp Kurumunca hazırlanan rapora da yer verilen iddianamede, Meler'in başının sağ tarafından darbeye bağlı birden fazla yara olduğu belirtildi. Hakem Meler'in sol göz çukurunun altında fiziksel travmaya bağlı morluk oluştuğu ifade edilen raporda, "Elmacık ve göz çevresindeki kemiklerde hassasiyet, omurganın boyun içinde kalan sağ bölümündeki yumuşak dokuda hassasiyet ile sağ dizde sıyrık ve ödem hassasiyetinin mevcut olduğu tespit edilmiştir" açıklandı.

Raporda, yaralanmanın yaşamı tehlikeye sokan bir durum bulunmadığı, ancak basit tıbbi müdahaleyle giderebilecek ölçüde hafif olmadığı, kemik kırığına neden olduğu, kırığın yaşam fonksiyonlarını orta derecede etkilediği hususları tespit ve mütalaa edildiği belirtildi. İddianamede, Çelikkaya ve Şahin'in, "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama" suçundan 3 yıl 4 aydan 10 yıl 1 ay 15 güne kadar hapsi, "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a aykırılık" suçundan da 3 aydan 1 yıla kadar hapsi veya adli para cezasına çarptırılmaları istendi.

Can hakkında ise "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralamaya teşebbüs" suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya, "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırılık" suçundan da 3 aydan 1 yıla kadar hapis veya adli para cezası talep edildi. Şüpheliler hakkında ayrıca Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un 18. maddesi uyarınca seyirden men yasağı istendi.