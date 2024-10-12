Son dakika: Icardi Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Wanda Nara devrede...

12 Ekim 2024 16:02 - Güncelleme : 12 Ekim 2024 16:50

Son dakika haberi: Süper Lig'de yoluna lider bir şekilde devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı kırmızılıların Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ile ilgili ayrılık iddiaları gündeme gelirken, Wanda Nara'nın da devrede olduğu belirtildi. İşte tüm detaylar...

Süper Lig​'de yoluna lider bir şekilde devam eden Galatasaray​'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı kırmızılıların Arjantinli yıldızı Mauro Icardi​ ile ilgili ayrılık iddiaları gündeme gelirken, Wanda Nara​'nın da devrede olduğu belirtildi. İşte tüm detaylar...



Ülkesine giden Icardi için transfer söylentileri devam ediyor. Arjantin basını River Plate kulübünün yıldız oyuncuyuyla anlaşarak Icardi'yi ülkesine geri dönebileceğini yazmıştı. Icardi'nin Wanda Nara ile barışması, ülkesine geri döneceği iddialarını da beraberinde getirdi.

Sabah'ta yer alan habere göre; Arjantin ekibi River Plate'in Mauro İcardi'yi transfer etmek istediği iddiaları devam ederken, bu kez Wanda Nara'nın devreye girdiği sayfalara taşındı.



Geçtiğimiz günlerde Buenos Aires'e giderek Wanda Nara ile buluşan ve çocukları ile hasret gideren yıldız oyuncuya "Arjantin'e dön" çağrısı geldi. Bu sezon performansından ötürü eleştirilen ve sosyal medya hesabından istatistiklerini paylaşan Icardi'yi ikna etmek için Wanda Nara'nın baskıyı daha da artıracağı iddia edildi. Yıllık 10 milyon Euro kazanan Icardi için River Plate'in ücreti yarı yarıya düşürmeyi planladığı belirtildi.

"AYRILMAYI ASLA DÜŞÜNMÜYOR"



Galatasaray'ın Sportif A.Ş Başkan Yardımcısı İbrahim Hatipoğlu, "Icardi'nin özel hayatındaki olumlu gelişmeler bizi de sevindirir. Sonuçta çocukları Arjantinde'ydi. Ayrılması kesinlikle söz konusu değil. Herkesin bildiği gibi Icardi bizim için çok değerli bir futbolcu ve ayrılmayı asla düşünmüyor. Bu sezon ligde ve Avrupa'da hedeflerimize ulaşacaksak bunda Icardi'nin önemli bir rolü olacak" ifadelerini kullanmıştı.

Sarı kırmızılı forma ile 10 maça çıkan Icardi 3 kez fileleri havalandırdı. Icardi'nin Galatasaray ile kontratı 2026 yılına kadar sürüyor.