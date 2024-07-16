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Son dakika | EURO 2024 finalisti İngiltere'de sürpriz ayrılık: Gareth Southgate istifa etti!

Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
16 Temmuz 2024 13:07 - Güncelleme : 16 Temmuz 2024 13:16
Son dakika | EURO 2024 finalisti İngiltere&#039;de sürpriz ayrılık: Gareth Southgate istifa etti!

Son dakika haberi: EURO 2024 finalinde İspanya'ya kaybeden İngiltere'de teknik direktör Gareth Southgate görevinden ayrıldı.

İngiltere Futbol Federasyonu, milli takım teknik direktörü Gareth Southgate'in görevinden ayrıldığını açıkladı.

8 yıllık görev süresinde 102 maça çıkan Southgate, EURO 2024 finalinde İspanya'ya kaybetmişti. 

İngiltere Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"102 maç ve neredeyse sekiz yıllık görev süresinin ardından Gareth Southgate, İngiltere teknik direktörlüğü görevinden ayrılacağını açıkladı"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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