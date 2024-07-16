Son dakika | EURO 2024 finalisti İngiltere'de sürpriz ayrılık: Gareth Southgate istifa etti!
Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
16 Temmuz 2024 13:07 - Güncelleme : 16 Temmuz 2024 13:16
Son dakika haberi: EURO 2024 finalinde İspanya'ya kaybeden İngiltere'de teknik direktör Gareth Southgate görevinden ayrıldı.
İngiltere Futbol Federasyonu, milli takım teknik direktörü Gareth Southgate'in görevinden ayrıldığını açıkladı.
8 yıllık görev süresinde 102 maça çıkan Southgate, EURO 2024 finalinde İspanya'ya kaybetmişti.
İngiltere Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"102 maç ve neredeyse sekiz yıllık görev süresinin ardından Gareth Southgate, İngiltere teknik direktörlüğü görevinden ayrılacağını açıkladı"
Kaynak: İhlas Haber Ajansı