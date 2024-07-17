Son dakika! 'İsmail Kartal kalp krizi geçirdi' iddiası ortalığı karıştırdı! Kulüp kaynaklarından yalanlama geldi

17 Temmuz 2024 16:52 - Güncelleme : 17 Temmuz 2024 17:02

Acun Ilıcalı'dan Fenerbahçe ve Hull City sözleri: "İkisinin de şampiyon olmasını istiyorum"

Acun Ilıcalı'dan Fenerbahçe ve Hull City sözleri: "İkisinin de şampiyon olmasını istiyorum"

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe’nin başında Süper Lig'i 99 puanla 2. sırada tamamlayan teknik direktör İsmail Kartal ile ilgili ortaya atılan iddia ortalığı karıştırdı.

KALP KRİZİ İDDİASI ORTALIĞI KARIŞTIRDI

İsmail Kartal'ın kalp krizi nedeniyle Ataşehir Acıbadem hastanesinde yoğun bakıma alındığı öne sürüldü. Bu iddia kısa süre içinde sosyal medyada hızla yayıldı.

İDDİALAR YALANLANDI!

tgrthaber.com.tr'nin kulüp kaynaklarından aldığı bilgiye göre; İsmail Kartal ile ilgili ortaya atılan iddialar gerçeği yansıtmıyor.

İSMAİL KARTAL'IN DURUMU İYİ

Kartal'ın önceden planlanan bir anjiyo işlemi için hastaneye gittiği ve durumunun iyi olduğu ifade edildi.