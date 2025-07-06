Jhon Duran resmen Fenerbahçe'de!

Fenerbahçe'den Jhon Duran transferi için resmi açıklama geldi. Al Nassr ile Jhon Duran için anlaşmaya varan Fenerbahçe, yıldız golcüyle de 1 yıllık sözleşme imzaladı.

FENERBAHÇE'DEN JHON DURAN TRANSFERİ İÇİN RESMİ AÇIKLAMA

"Kulübümüz, Al Nassr FC forması giyen Jhon Duran’ın, 1 yıllığına kiralık olarak kadromuza katılması konusunda hem kulübüyle hem de oyuncuyla anlaşmaya varmıştır. Futbolcumuza, çubuklu formamız altında başarılarla dolu bir sezon dileriz."

FENERBAHÇE'NİN YENİ TRANSFERİNİN PERFORMANSI

Birkaç gün önce İstanbul'a gelen ve an itibarıyla resmen Süper Lig'de forma giyecek olan Jhon Duran, geçen sezon Al Nassr ile 18 maça çıktı ve 12 gollük katkı sağladı.