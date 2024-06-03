Mourinho'dan Aziz Yıldırım sorusuna dikkat çeken cevap: Ben kimseden izin almam

03 Haziran 2024 14:15 - Güncelleme : 03 Haziran 2024 14:51

Fenerbahçe'ye 2+1 yıllık imza atan Jose Mourinho, basın toplantısında çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Aziz Yıldırım'ın 'Benden onay aldı' iddiasına cevap veren Mourinho, "İmza atmak için izin almadım. Aileme danışırım. Kimseden ne yapmam gerektiğine dair izin almam" dedi.

Aziz Yıldırım ile görüştüğünü ancak izin almadığını belirten Mourinho, "2 yıl boyunca Fenerbahçe'nin teknik direktörüyüm. Şu anda ben başkanımız Ali Koç, sportif direktörümüz Mario Branco buradayken sözleşme imzaladım" ifadelerini kullandı.



Jose Mourinho'nun açıklamalarında satır başları:

"Dün gelen buraya gelen bütün taraftarlara teşekkür ediyorum. İkinci olarak eskiden 'Ben Jose Mourinho'yum' derdim ama şu an 'Ben Fenerbahçe Teknik Direktörüyüm' diyorum

"ŞU ANDA DUYGUSAL DAVRANMA ZAMANI DEĞİL"

Benimle ilk iletişime geçen kişi Mario Branco idi. Bunun sonucu olarak benimle ilk iletişime geçen kişi Ali Koç oldu. Benim ilgimi tetikleyen ilk şey bu oldu. Transfer anlamında kimseyle konuşmadım. Ben isimlerden ziyade projeyi görmek istiyorum. İstikrar görmek istiyorum. Biz sadece isimler üzerinden değil, profiller üzerinden konuştuk. Takımı geliştirmek için profiller konuştuk, isimler üzerinde konuşmadık. Eski takımım Roma'ya karşı hiçbir ilgim yok. Şu anda duygusal davranma zamanı değil, sakin bir şekilde işimizi yapmalıyız.

"KİMSEYE SORMAMA GEREK YOK"

Ben serbest durumda bir teknik direktördüm. Kimseye sormama gerek yok. Benim ailem var, onlara danışırım, sevdiğim insanlara ve menajerime danışırım. Ben kimseden izin almam. Tabii ki saklamayacağım Aziz Yıldırım ile bir görüşmem oldu ama Fenerbahçe'ye gelmek için bir izin almadım"

ALİ KOÇ: BİZ HAYAL SATMIYORUZ

Öte yandan Mourinho'dan önce açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Biz hayal satmıyoruz, gerçekleri anlatıyoruz. Transferi, ıslak imzayı görünce açıklarız. Sayın Aziz Yıldırım 'Anlaştım' dedi. Anlaştım demek iş bitti demek, iş böyle değildi. Biz ıslak imzayı görünce açıklıyoruz" ifadelerini kullandı.