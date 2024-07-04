Son dakika! Kulüpler Birliği başkanlık seçimi ertelendi

04 Temmuz 2024 19:11 - Güncelleme : 04 Temmuz 2024 19:25

Ali Koç görevi bırakmıştı, Kulüpler Birliği başkanlığı için ilk aday belli oldu

Ali Koç görevi bırakmıştı, Kulüpler Birliği başkanlığı için ilk aday belli oldu

Son dakika! Kulüpler Birliği ile Mehmet Büyükekşi görüşmesinden karar çıktı! Seçim tarihi belli oldu

Son dakika! Kulüpler Birliği ile Mehmet Büyükekşi görüşmesinden karar çıktı! Seçim tarihi belli oldu

Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya'nın tek aday olarak girdiği, Kulüpler Birliği başkanlık seçimi ertelendi.

Kulüpler Birliği Vakfı'nın bugün gerçekleştirmeyi planladığı toplantıda sürpriz yaşandı. Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, Kulüpler Birliği Başkanlığı için aday olduğunu duyururken Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, toplantı başkanlık seçimi gerçekleşmeden ertelendi.

ADAYLIĞINI AÇIKLAMIŞTI

Eyüpspor'un başkanı Murat Özkaya, toplantı girişinde basın mensuplarının "Kulüpler Birliği başkanlığına aday mısınız?" sorusuna, "Tabii ki" diyerek cevap vermişti.

Mevcut başkan Ali Koç'un yeniden aday olmayacağı iddia edilirken toplantıya katılan Beşiktaş Başkanı Hasan Arat da Kulüpler Birliği başkanlığına aday olmadığını dile getirdi.