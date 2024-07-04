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Son dakika! Kulüpler Birliği başkanlık seçimi ertelendi

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
04 Temmuz 2024 19:11 - Güncelleme : 04 Temmuz 2024 19:25
Son dakika! Kulüpler Birliği başkanlık seçimi ertelendi

Son dakika haberi... Başkanlık seçimi gündemiyle Maslak’ta toplanan Kulüpler Birliği'nde seçim ertelendi. 

Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya'nın tek aday olarak girdiği, Kulüpler Birliği başkanlık seçimi ertelendi. 

Kulüpler Birliği Vakfı'nın bugün gerçekleştirmeyi planladığı toplantıda sürpriz yaşandı. Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, Kulüpler Birliği Başkanlığı için aday olduğunu duyururken Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, toplantı başkanlık seçimi gerçekleşmeden ertelendi. 

ADAYLIĞINI AÇIKLAMIŞTI 

Eyüpspor'un başkanı Murat Özkaya, toplantı girişinde basın mensuplarının "Kulüpler Birliği başkanlığına aday mısınız?" sorusuna, "Tabii ki" diyerek cevap vermişti. 

Son dakika! Kulüpler Birliği başkanlık seçimi ertelendi - 1. Resim

Mevcut başkan Ali Koç'un yeniden aday olmayacağı iddia edilirken toplantıya katılan Beşiktaş Başkanı Hasan Arat da Kulüpler Birliği başkanlığına aday olmadığını dile getirdi.

Son dakika! Kulüpler Birliği başkanlık seçimi ertelendi - 2. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com
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