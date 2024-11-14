Son dakika | Mauro Icardi, Arjantin’de gözaltına alındı
Wanda Nara ile boşanma aşamasında olan Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin Arjantin'de gözaltına alındığı iddia edildi.
Galatasaray taraftarının sevgilisi Mauro Icardi'nin ayrıldığı eşi Wanda Nara rapçi sevgilisi L-Gante ile sosyal medyada paylaşım yapmaya başladı. Tottenham'ı ağırladıkları maçta yaşadığı sakatlık sonrası sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküs hasarı tespit edilen Icardi ise yaşananlardan sonra soluğu Arjantin'de aldı. Özel uçağı ile Wanda Nara'nın yanına giden Icardi'nin burada olay çıkardığı iddia edildi.
"ONDAN HAMİLE OLDUĞUNU BİLİYORUM"
İddiaya göre 2 kızını da yanına alarak Wanda'nın dairesine giden Icardi, "O heriften hamile olduğunu biliyorum. Yeni ilişkinin tadını çıkart çünkü çok uzun sürmeyecek!'' dedi.
"ICARDİ GÖZALTINA ALINDI" İDDİASI
Wanda Nara'ya boşanma davası açan Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin Arjantin'de gözaltına alındığı iddia edildi.