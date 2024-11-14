Son dakika | Mauro Icardi, Arjantin’de gözaltına alındı

14 Kasım 2024 15:24 - Güncelleme : 14 Kasım 2024 15:35

Wanda Nara ile boşanma aşamasında olan Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin Arjantin'de gözaltına alındığı iddia edildi.

Icardi'nin Wanda Nara'ya yolladığı o mesaj kamyon arkası sözü oldu! Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor

Icardi'nin Wanda Nara'ya yolladığı o mesaj kamyon arkası sözü oldu! Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor

Galatasaray​ taraftarının sevgilisi Mauro Icardi​'nin ayrıldığı eşi Wanda Nara​ rapçi sevgilisi L-Gante ile sosyal medyada paylaşım yapmaya başladı. Tottenham'ı ağırladıkları maçta yaşadığı sakatlık sonrası sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküs hasarı tespit edilen Icardi ise yaşananlardan sonra soluğu Arjantin​'de aldı. Özel uçağı ile Wanda Nara'nın yanına giden Icardi'nin burada olay çıkardığı iddia edildi.

"ONDAN HAMİLE OLDUĞUNU BİLİYORUM"

İddiaya göre 2 kızını da yanına alarak Wanda'nın dairesine giden Icardi, "O heriften hamile olduğunu biliyorum. Yeni ilişkinin tadını çıkart çünkü çok uzun sürmeyecek!'' dedi.

"ICARDİ GÖZALTINA ALINDI" İDDİASI

Wanda Nara'ya boşanma davası​ açan Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin Arjantin'de gözaltına alındığı iddia edildi.