Son dakika! Megakent'te spor şöleni: 19. İstanbul Yarı Maratonu'nda şampiyonlar belli oldu

28 Nisan 2024 12:00 - Güncelleme : 28 Nisan 2024 14:11

İBB iştiraki Spor İstanbul’un düzenlediği 19. İstanbul Yarı Maratonu'na 72 ülkeden katılım oldu. başladı.

Dünyanın en iyi 11, Avrupa’nın da 4 “Gold Label” yarı maratonundan biri olan 21 kilometrelik İstanbul Yarı Maratonu, 10K ve 21K kategorilerinde koşuldu. Maratonda 21’i kadın 68 elit atlet birincilik için yarıştı.

Türkiye’de kırılan ilk uluslararası atletizm rekoru unvanına sahip olan Türkiye İş Bankası İstanbul Yarı Maratonu, Tarihi Yarımada parkurunda “En Hızlı Yarı” sloganıyla koşuldu.

CANLI YAYINLANDI

İstanbul Yarı Maratonu, TRT Spor Yıldız ve Sports TV’den canlı yayınlanıyor. Spor İstanbul YouTube kanalında da yarışı İngilizce anlatımla canlı yayınlandı.

2021 yılında kadınlarda Kenyalı Ruth Chepngetich’in 1:04:02’lik dereceyle kırdığı dünya rekoruyla uluslararası dikkatleri üzerine çeken İstanbul Yarı Maratonu, 16 yaş ve üstü atletlerin koşacağı ilk 21K maratonu olarak da adını tarihe yazdırdı. Maratona, 16-18 yaş arası yaklaşık 2 bin koşucu katıldı.

KOŞUYA TARİHİ PARKUR

İBB Spor İstanbul organizasyonu 19. İstanbul Yarı Maratonu’nda uluslararası atletler, Yenikapı’dan saat 09.15'te start aldı.

Kumkapı, Cankurtaran, Çatladıkapı, Sarayburnu, Sirkeci Işıklar ve Eminönü’nden sonra Galata Köprüsü’nden Karaköy’e geçildi. Köprü bitimindeki ışıklardan “U” dönüşü yapacak olan yarış, Eminönü, Unkapanı, Cibali, Abdülezelpaşa caddesi, Ayvansaray, Haliç köprüsüne varmadan yine bir “U” dönüşü yaparak, ters istikamette aynı sahil yolunu kullanıp Yenikapı’da başladığı noktada sona erdi.

TÜRKİYE YARI MARATON ŞAMPİYONLARI DA BELLİ OLDU

İstanbul Yarı Maratonu aynı zamanda Türkiye Yarı Maraton Şampiyonası özelliğini de taşıdı. Erkeklerde 1.02.42'lik derecesiyle Ali Kaya, kadınlarda ise 1.13.32'lik derecesiyle Özlem Kaya Alıcı birinci oldu.

8 MİLYON TL PARA ÖDÜLÜ VERİLDİ

İstanbul Yarı Maratonu'nda dereceye giren atletlere 8 milyon TL para ödülü verildi. Elit kadın ve erkek atletlerin birincileri 15'er bin Dolar alırken, ikinciler 10, üçüncüler 8, dördüncüler 6, beşinciler 5, altıncılar 4, yedinciler 3 ve sekizinciler 2'şer bin Dolar para ödülü kazandı.

Bu yıl 34 Sivil Toplum Kuruluşu (STK) adına bin 500 gönüllü, bağış toplamak için koştu. Yarı maratonda 2020-2023 arasında yaklaşık 12 milyon TL'lik bağış toplanmıştı.