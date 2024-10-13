Son dakika: Mesut Özil'den 'Messi mi, Ronaldo mu? sorusuna Arda Güler cevabı

13 Ekim 2024 09:15 - Güncelleme : 13 Ekim 2024 09:20

Son dakika haberi: Eski yıldız futbolcu Mesut Özil, katıldığı bir programda çarpıcı açıklamalar yaptı. Kendisine yöneltilen, 'Messi mi, Ronaldo mu? sorusuna verdiği flaş bir cevap verdi. İşte detaylar...

Eski futbolcu Mesut Özil, katıldığı bir programda merak edilenleri yanıtladı. Özil'in bir katılımcının 'Messi mi, Ronaldo​ mu? sorusuna verdiği cevap ise dikkatleri çekti. Mesut Özil, soruya "Arda Güler" diyerek cevap verdi. Özil'in bu cevabı, salondakiler tarafından büyük alkış aldı.

Kariyerinde Schalke, Werder Bremen, Real Madrid ve Arsenal gibi takımlarda forma giyen Mesut Özil, 2021'de Fenerbahçe'ye transfer olmuş, 2022 yılının Temmuz ayında Fenerbahçe ile olan sözleşmesini karşılıklı olarak feshetmişti.

Özil daha sonra, 14 Temmuz 2022'de Başakşehir ile 1+1 yıllık sözleşme imzalamış, Mart 2023'te futbolu bırakmıştı.