Son dakika! Mete Gazoz Avrupa şampiyonu oldu: Milli sporcu tarihe geçti
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
12 May 2024 17:01 - Güncelleme : 12 May 2024 17:08
Son dakika haberi... Milli sporcu Mete Gazoz, Açık Avrupa Şampiyonası Klasik Yay Erkekler finalinde Sloven Den Habjan Malavasic'i yenerek altın madalya kazandı.
Milli sporcu Mete Gazoz, Açık Avrupa Şampiyonası Klasik Yay Erkekler finalinde Sloven Den Habjan Malavasic'i yenerek altın madalya kazandı.
GENÇ SPORCU TARİHE GEÇTİ
Gazoz böylece Olimpiyat, Dünya ve Avrupa şampiyonluğu apoletlerini aynı anda elinde bulunduran ilk okçu olarak tarihe geçti
Son dakika haberinin ayrıntıları hazırlanıyor...
Kaynak: İhlas Haber Ajansı