Son dakika! Mete Gazoz Avrupa şampiyonu oldu: Milli sporcu tarihe geçti

Milli sporcu Mete Gazoz, Açık Avrupa Şampiyonası Klasik Yay Erkekler finalinde Sloven Den Habjan Malavasic'i yenerek altın madalya kazandı.

Gazoz böylece Olimpiyat, Dünya ve Avrupa şampiyonluğu apoletlerini aynı anda elinde bulunduran ilk okçu olarak tarihe geçti