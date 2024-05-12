Tgrt Haber
Haberler>Spor>Son dakika! Mete Gazoz Avrupa şampiyonu oldu: Milli sporcu tarihe geçti

Son dakika! Mete Gazoz Avrupa şampiyonu oldu: Milli sporcu tarihe geçti

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
12 May 2024 17:01 - Güncelleme : 12 May 2024 17:08
Son dakika! Mete Gazoz Avrupa şampiyonu oldu: Milli sporcu tarihe geçti

Son dakika haberi... Milli sporcu Mete Gazoz, Açık Avrupa Şampiyonası Klasik Yay Erkekler finalinde Sloven Den Habjan Malavasic'i yenerek altın madalya kazandı.

Milli sporcu Mete Gazoz, Açık Avrupa Şampiyonası Klasik Yay Erkekler finalinde Sloven Den Habjan Malavasic'i yenerek altın madalya kazandı.

GENÇ SPORCU TARİHE GEÇTİ 

Gazoz böylece Olimpiyat, Dünya ve Avrupa şampiyonluğu apoletlerini aynı anda elinde bulunduran ilk okçu olarak tarihe geçti

Son dakika haberinin ayrıntıları hazırlanıyor... 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...