Son dakika | Mete Gazoz çeyrek finalde olimpiyatlara veda etti!

04 Ağustos 2024 14:31 - Güncelleme : 04 Ağustos 2024 15:48

Milli sporcumuz Mete Gazoz, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları çeyrek finalinde Güney Koreli Kim Woo-jin ile karşılaştı.

Son Olimpiyat, Dünya ve Avrupa şampiyonu okçumuz rakibine 6-4 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

SON SETTE KAYBETTİ

Okçuluk erkekler bireysel yarışlarında sabah saatlerinde Fransız Thomas Chirault'u 6-5 yenerek tur atlayan milli sporcu, çeyrek finalde Güney Koreli sporcu Kim Woojin ile karşılaştı. Setlerde 2-0 öne geçen Mete Gazoz, 3. set sonucunda 4-2 geriye düşmesine rağmen daha sonra 4-4'lük eşitlikle müsabakayı son sete taşıdı.

OLİMPİYATLARA VEDA ETTİ!

Son sette Güney Koreli okçu, skoru 28-26 yaptı ve adını yarı finale yükseldi. Bu sonucun ardından Mete Gazoz olimpiyatlara veda etti.

Mete Gazoz, Okçuluk Klasik Yay Takımı ile Paris'te bronz madalya kazanmıştı.

METE GAZOZ AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Milli okçu, Fransa'nın başkenti Paris'teki Invalides alanında gerçekleştirilen ve Güney Koreli Woojin Kim'e 6-4 yenildiği çeyrek final maçının ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Haftaya güzel başladıklarını belirten Mete Gazoz, milli sporcular Berkim Tümer ve Muhammed Abdullah Yıldırmış ile yer aldığı Klasik Yay Milli Takımı'nın bronz madalya kazandığını hatırlattı.

"TAKIM OLARAK MUTSUZ DEĞİLİZ"

Takım olarak ilk kez olimpiyatlarda madalya kazandıklarını anlatan Mete Gazoz, "Bütün hafta çok güzel geçti. Baktığınız zaman yine kürsüye çıkan bir Türkiye takımı var. O yüzden aslında takım olarak çok mutsuz değiliz. Ben bireysel anlamda bir altın daha kazanabilirdim. Maç içinde bu şansım da vardı, değerlendirebilirdim. Son oku 10 atmam gerekiyordu, bu sefer atamadım. Bir yandan mutluyum bir yandan da içim buruk." diye konuştu.

Çeyrek final maçında rüzgarın da performansını etkilediğini aktaran milli sporcu, "Dönüp 4 sene boyunca daha çok çalışacağız. Daha fazla çalışıp, 2028'e daha hazır gideceğiz. Türk okçuluğu olarak madalya beklentisi oluşturuyoruz. Bu beklentiyi oluşturan biziz. Bu da aslında başarımız. Madalya da aldık. Önemli olan her olimpiyatta mutlaka kürsünün bir yerinde olmak. Herkesin desteğini arkamızda hissettik. Çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.