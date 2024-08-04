Son dakika | Milli boksör Hatice Akbaş, Paris 2024'te finalde

04 Ağustos 2024 18:05 - Güncelleme : 04 Ağustos 2024 18:27

Paris 2024 Olimpiyatları'nda milli boksör Hatice Akbaş, yarı finalde Güney Koreli boksör Im Ae-ji ile mücadele etti. Hatice Akbaş, bu karşılaşmayı kazanarak finale yükselmeyi başardı.

Sporcumuz, 8 Ağustos Perşembe gecesi saat 23:51'de Çinli Yuan Chang ile olimpiyat şampiyonluğu için ringe çıkacak.

YARI FİNALDE RAKİBİNİ RİNKTEN SİLDİ ATTI

Paris Yaz Olimpiyatları’nda milli boksör Hatice Akbaş yarı finalde de Moğol rakibi Enkhjargal Munguntsetseg ile karşı karşıya gelmişti. Rakibine şans tanımayan ve müsabakadan 5-0’lık üstünlükle ayrılan Akbaş, Güney Koreli rakibini de alt ederek finale çıktı ve gümüş madalyayı garantiledi.

BABASI GİBİ O DA BOKSÖR OLDU!

Genç sporcu babasının izinden giderek ringlere adım atarken sporcunun babası Kerem Akbaş ise, "Benim boksta Türkiye üçüncülüğüm var. Üç çocuğum var: iki kız, bir erkek. Hatice ortanca. Üçü de boksa başladılar. Hatice dışındakiler Türkiye şampiyonu olmayı başardıktan sonra bıraktılar. Hatice, 'Ben babamın izinden gideceğim' diyerek hiç geri adım atmadı. Bu tarihi madalyayı alana kadar mücadelesine devam etti. İdmanlarımızın çoğunu Malatya'da açık alanda yapıyoruz. Bunun kondisyon açısından önemli olduğunu düşünüyorum." demişti.