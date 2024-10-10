Son dakika: Real Madrid'de Arda Güler krizi! Başkan Ancelotti'yi çağırdı ve...

10 Ekim 2024 15:40 - Güncelleme : 10 Ekim 2024 16:24

Son dakika haberi: İspanya devi Real Madrid'de forma giyen milli yıldızımız Arda Güler, gündemden düşmek bilmiyor... Teknik direktör Carlo Ancelotti'nin az forma şansı verdiği Arda ile ilgili şok bir gelişme yaşandı. Kulüp Başkanı Florentino Perez'nin Carlo Ancelotti'yi odasına çağırarak Arda Güler ile ilgili konuştuğu iddia edildi. İşte o diyalog ve tüm detaylar...

Milli yıldızımız Arda Güler​, geçen sezona göre daha fazla forma giyiyor ancak beklediği dakikaların çok altında kaldı. Geçen sezon sonunda Real Madrid​ Başkanı Florentino Perez​, gençleri oynatmaya pek sıcak bakmayan Carlo Ancelotti​'ye bizzat direktif verip Arda Güler'i daha fazla oynatmasını istemişti.

Geçen sezonun sonunda peş peşe attığı goller, Türkiye ile EURO 2024​'te yaşadığı çeyrek final başarısı ve hazırlık dönemindeki formuyla da herkeste büyük beklenti oluşturan Arda Güler'in bu sezon çok daha fazla forma giymesi bekleniyordu. Ancak sezonun ilk resmi maçında Ancelotti, Arda Güler'e sadece 3 dakika süre verdi. Sonra biraz dakikaları artırdı, birkaç maç ilk 11'de başlattı. Nihayetinde de onu yedek kulübesinde unutmaya başladı.





En son Villarreal maçında Vinicius sakatlanınca forma giyme şansı buldu. Onda da hepimizin gördüğü gibi defans oyuncusu gibi oynadı. Arda Güler'in yeterince süre almadığını gören Kulüp Başkanı Florentino Perez, Carlo Ancelotti'yle odasında bir görüşme gerçekleştirdi.





"ARDA'YI NEDEN OYNATMIYORSUN?"

Tecrübeli başkan verdiği direktife rağmen Arda Güler'i neden oynatmadığını sordu. Ancelotti, "Kendisi isteklerimizi daha iyi uyum sağlıyor, ancak daha iyi savunma yapması gerekiyor. İleride daha çok oynayacak, ona güveniyoruz. Gerçi senin istediğin kadar oynatamıyoruz" yanıtını verdi.





Arda'nın dakika yönetimi konusunda daha açık olmasını isteyen Perez, Ancelotti'den kademeli olarak oyuncunun aldığı sürenin artırılacağı sözünü aldı. Az süre aldığı için üzgün olan Arda Güler'i oynatma konusunda tereddütlü davranan Ancelotti için alan böylece biraz daha daralmış oldu. (Haber Global)