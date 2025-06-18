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 | Suat Vilgen

Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu! Şampiyonlar Ligi'nde kura heyecanı

Son dakika haberi: Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki muhtemel rakipleri belli oldu. İşte detaylar...

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Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu! Şampiyonlar Ligi'nde kura heyecanı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
18.06.2025
saat ikonu 13:36
|
GÜNCELLEME:
18.06.2025
saat ikonu 14:11

Son dakika haberine göre UEFA Şampiyonlar Ligi'ne, 3. ön eleme turundan itibaren dahil olacak temsilcimiz Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu. 3. ön eleme turunu geçmesi halinde play-off ve play-off'ta da kazanması durumunda Şampiyonlar Ligi lig aşamasına adını yazdıracak olan sarı-lacivertlilerin rakipleri arasında Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nun formasını giydiği Benfica da yer alıyor..

Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu! Şampiyonlar Ligi'nde kura heyecanı

İŞTE FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Benfica (Partekiz)

Club Brugge (Belçika)

Rangers (İskoçya) / Panathinaikos (Yunanistan)

Feyenoord (Hollanda)

Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu! Şampiyonlar Ligi'nde kura heyecanı

ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY-OFF KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Şampiyonlar Ligi play-off kuraları 4 Ağustos, lig aşaması kuraları ise 28 Ağustos'ta çekilecek. Lig aşaması kura çekimi 28 Ağustos 2025 tarihinde Monaco’da yapılacak, 3. ön eleme turu kura çekimi ise 21 Temmuz 2025’te gerçekleşecek.

ETİKETLER
#Fenerbahçe SK
#sonuçları
#muhtemel rakipler
#şampiyonlar ligi kura çekimi
#Spor
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