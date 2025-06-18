Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu! Şampiyonlar Ligi'nde kura heyecanı

Son dakika haberine göre UEFA Şampiyonlar Ligi'ne, 3. ön eleme turundan itibaren dahil olacak temsilcimiz Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu. 3. ön eleme turunu geçmesi halinde play-off ve play-off'ta da kazanması durumunda Şampiyonlar Ligi lig aşamasına adını yazdıracak olan sarı-lacivertlilerin rakipleri arasında Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nun formasını giydiği Benfica da yer alıyor..

İŞTE FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Benfica (Partekiz)

Club Brugge (Belçika)

Rangers (İskoçya) / Panathinaikos (Yunanistan)

Feyenoord (Hollanda)

ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY-OFF KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Şampiyonlar Ligi play-off kuraları 4 Ağustos, lig aşaması kuraları ise 28 Ağustos'ta çekilecek. Lig aşaması kura çekimi 28 Ağustos 2025 tarihinde Monaco’da yapılacak, 3. ön eleme turu kura çekimi ise 21 Temmuz 2025’te gerçekleşecek.