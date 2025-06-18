Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu! Şampiyonlar Ligi'nde kura heyecanı

Son dakika haberi: Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki muhtemel rakipleri belli oldu. İşte detaylar...
Son dakika haberine göre UEFA Şampiyonlar Ligi'ne, 3. ön eleme turundan itibaren dahil olacak temsilcimiz Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu. 3. ön eleme turunu geçmesi halinde play-off ve play-off'ta da kazanması durumunda Şampiyonlar Ligi lig aşamasına adını yazdıracak olan sarı-lacivertlilerin rakipleri arasında Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nun formasını giydiği Benfica da yer alıyor..
Benfica (Partekiz)
Club Brugge (Belçika)
Rangers (İskoçya) / Panathinaikos (Yunanistan)
Feyenoord (Hollanda)
Şampiyonlar Ligi play-off kuraları 4 Ağustos, lig aşaması kuraları ise 28 Ağustos'ta çekilecek. Lig aşaması kura çekimi 28 Ağustos 2025 tarihinde Monaco’da yapılacak, 3. ön eleme turu kura çekimi ise 21 Temmuz 2025’te gerçekleşecek.