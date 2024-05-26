Son dakika! Şampiyonluk maçının VAR hakemleri belli oldu

26 May 2024 12:08 - Güncelleme : 26 May 2024 12:20

Süper Lig'de şampiyon belli oluyor! Galatasaray mı Fenerbahçe mi? İşte Muhtemel 11'ler...

Süper Lig'de şampiyon belli oluyor! Galatasaray mı Fenerbahçe mi? İşte Muhtemel 11'ler...

Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) yaptığı atamaya göre, bu akşam Galatasaray'ın Konyaspor'a konuk olacağı ve Fenerbahçe'nin İstanbulspor'u ağırlayacağı müsabakalarda yabancı VAR hakemleri görev yapacak.

Konyaspor - Galatasaray maçında Hollandalı Pol van Boekel VAR hakemi olacak.

Fenerbahçe - İstanbulspor karşılaşmasında ise VAR görevinde İtalyan Marco Di Bello bulunacak.