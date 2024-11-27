Son dakika | Süper Lig'de 14. haftanın hakemleri belli oldu
Son dakika haberi: Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de 14. haftada oynanacak maçlarda görev yapacak hakemleri açıkladı. Hakemler Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) internet sitesinden duyuruldu.
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak müsabakalarda görev yapacak hakemler açıklandı. Trendyol Süper Lig'de 14. hafta heyecanı 29 Kasım Cuma, 30 Kasım Cumartesi, 1 Aralık Pazar ve 2 Aralık Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak.
TFF İNTERNET SİTESİNDEN DUYURDU
Söz konusu mücadelelerde düdük çalacak hakemler Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) internet sitesinden duyuruldu.
Süper Lig'de 14. haftanın programı ve hakemler şöyle:
29 Kasım Cuma
20.00 Antalyaspor - Sivasspor: Yasin Kol
30 Kasım Cumartesi
13.30 Samsunspor - Bodrum FK: Ozan Ergün
16.00 Adana Demirspor - Konyaspor: Atilla Karaoğlan
19.00 Corendon Alanyaspor - Trabzonspor: Burak Pakkan
19.00 Başakşehir - Göztepe: Çağdaş Altay
1 Aralık Pazar
16.00 Çaykur Rizespor - Kayserispor: Emre Kargın
19.00 Galatasaray - Eyüspor: Oğuzhan Çakır
2 Aralık Pazartesi
20.00 Fenerbahçe - Gaziantep FK: Alper Akarsu
20.00 Hatayspor - Beşiktaş: Kadir Sağlam