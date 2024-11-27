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Son dakika | Süper Lig'de 14. haftanın hakemleri belli oldu

Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
27 Kasım 2024 13:20 - Güncelleme : 27 Kasım 2024 13:21
Son dakika | Süper Lig&#039;de 14. haftanın hakemleri belli oldu

Son dakika haberi: Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de 14. haftada oynanacak maçlarda görev yapacak hakemleri açıkladı. Hakemler Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) internet sitesinden duyuruldu.

TrendyolSüper Lig​'in 14. haftasında oynanacak müsabakalarda görev yapacak hakemler açıklandı. Trendyol Süper Lig'de 14. hafta heyecanı 29 Kasım Cuma, 30 Kasım Cumartesi, 1 Aralık Pazar ve 2 Aralık Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak.

TFF​ İNTERNET SİTESİNDEN DUYURDU

Söz konusu mücadelelerde düdük çalacak hakemler Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) internet sitesinden duyuruldu.

Süper Lig'de 14. haftanın programı ve hakemler şöyle:

29 Kasım Cuma

20.00 Antalyaspor - Sivasspor: Yasin Kol

30 Kasım Cumartesi

13.30 Samsunspor - Bodrum FK: Ozan Ergün
16.00 Adana Demirspor - Konyaspor: Atilla Karaoğlan
19.00 Corendon Alanyaspor - Trabzonspor: Burak Pakkan
19.00 Başakşehir - Göztepe: Çağdaş Altay

Son dakika | Süper Lig'de 14. haftanın hakemleri belli oldu - 1. Resim

1 Aralık Pazar

16.00 Çaykur Rizespor - Kayserispor: Emre Kargın
19.00 Galatasaray - Eyüspor: Oğuzhan Çakır

2 Aralık Pazartesi

20.00 Fenerbahçe - Gaziantep FK: Alper Akarsu
20.00 Hatayspor - Beşiktaş: Kadir Sağlam

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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