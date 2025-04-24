Son dakika | Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu! Perdeyi Beşiktaş açıyor

Son dakika haberi... Beşiktaş -Atakaş Hatayspor ile başlayacak Süper Lig'in 33. haftasında oynanacak maçların hakemleri açıklandı. İşte detaylar...
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasındaki maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
YARIN
20.00 Beşiktaş-Atakaş Hatayspor: Adnan Deniz Kayatepe
26 NİSAN CUMARTESİ
16.00 Net Global Sivasspor-Onvo Antalyaspor: Burak Pakkan
19.00 Sipay Bodrum FK-Reeder Samsunspor: Yasin Kol
19.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe: Direnç Tonusluoğlu
27 NİSAN PAZAR
16.00 Trabzonspor-Corendon Alanyaspor: Ali Şansalan
16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Adana Demirspor: Arda Kardeşler
19.00 Bellona Kayserispor-Çaykur Rizespor: Atilla Karaoğlan
19.00 ikas Eyüpspor-Galatasaray: Çağdaş Altay
28 NİSAN PAZARTESİ
20.00 Göztepe-RAMS Başakşehir: Kadir Sağlam
(Kasımpaşa haftayı bay geçecek.)