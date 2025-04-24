Son dakika | Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu! Perdeyi Beşiktaş açıyor

Son dakika haberi... Beşiktaş -Atakaş Hatayspor ile başlayacak Süper Lig'in 33. haftasında oynanacak maçların hakemleri açıklandı. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasındaki maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

SÜPER LİG'DE HAFTANIN HAKEMLERİ VE PROGRAMI

YARIN

20.00 Beşiktaş-Atakaş Hatayspor: Adnan Deniz Kayatepe

26 NİSAN CUMARTESİ

16.00 Net Global Sivasspor-Onvo Antalyaspor: Burak Pakkan

19.00 Sipay Bodrum FK-Reeder Samsunspor: Yasin Kol

19.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe: Direnç Tonusluoğlu

27 NİSAN PAZAR

16.00 Trabzonspor-Corendon Alanyaspor: Ali Şansalan

16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Adana Demirspor: Arda Kardeşler

19.00 Bellona Kayserispor-Çaykur Rizespor: Atilla Karaoğlan

19.00 ikas Eyüpspor-Galatasaray: Çağdaş Altay

28 NİSAN PAZARTESİ

20.00 Göztepe-RAMS Başakşehir: Kadir Sağlam

(Kasımpaşa haftayı bay geçecek.)