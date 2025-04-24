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 | Suat Vilgen

Son dakika | Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu! Perdeyi Beşiktaş açıyor

Son dakika haberi... Beşiktaş -Atakaş Hatayspor ile başlayacak Süper Lig'in 33. haftasında oynanacak maçların hakemleri açıklandı. İşte detaylar...

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Son dakika | Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu! Perdeyi Beşiktaş açıyor
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
24.04.2025
saat ikonu 12:06
|
GÜNCELLEME:
24.04.2025
saat ikonu 12:10

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasındaki maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

Son dakika | Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu! Perdeyi Beşiktaş açıyor

SÜPER LİG'DE HAFTANIN HAKEMLERİ VE PROGRAMI

YARIN

20.00 Beşiktaş-Atakaş Hatayspor: Adnan Deniz Kayatepe

26 NİSAN CUMARTESİ

16.00 Net Global Sivasspor-Onvo Antalyaspor: Burak Pakkan

19.00 Sipay Bodrum FK-Reeder Samsunspor: Yasin Kol

19.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe: Direnç Tonusluoğlu

27 NİSAN PAZAR

16.00 Trabzonspor-Corendon Alanyaspor: Ali Şansalan

16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Adana Demirspor: Arda Kardeşler

19.00 Bellona Kayserispor-Çaykur Rizespor: Atilla Karaoğlan

19.00 ikas Eyüpspor-Galatasaray: Çağdaş Altay

28 NİSAN PAZARTESİ

20.00 Göztepe-RAMS Başakşehir: Kadir Sağlam

(Kasımpaşa haftayı bay geçecek.)

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