Son dakika | Oylamada dikkat çeken detay: Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan yeniden başkan oldu!

01 Aralık 2024 17:34 - Güncelleme : 01 Aralık 2024 17:53

Son dakika haberi: Trabzonspor Kulübünde, Ertuğrul Doğan yeniden başkanlığa seçildi. Bordo-mavili kulüpte ikinci kez başkanlık görevine getirilen Ertuğrul Doğan'ın yönetim kurulu listesi ve seçim sonuçları dikkat çekti. İşte detaylar...

Altay Bayındır Süper Lig deviyle masaya oturuyor! Bir şartı var

Altay Bayındır Süper Lig deviyle masaya oturuyor! Bir şartı var

Karadeniz temsilcisi Trabzonspor​ Kulübünde olağan genel kurul​ toplantısının ikinci günü, oy verme işlemiyle başladı. Hayri Gür Spor Salonu'nda dün başlayan ve bugün yapılacak seçimle tamamlanacak olağan genel kurulda, seçime tek aday olarak giren mevcut başkan Ertuğrul Doğan​, oyunu kullandı. Son dakika haberine göre, oyların sayılmasıyla birlikte Ertuğrul Doğan, yeniden başkan oldu.

Bordo-mavili kulübün 57 yıllık tarihinde 49. yönetim kurulu seçilmiş oldu. Yeni yönetim, 3 yıllığına göreve getirildi. Divan Başkanı Hakan Orhan, Başkan Ertuğrul Doğan'ın oylama öncesi bir konuşma yapmayacağını duyurdu.

BOŞ OYLAR DİKKAT ÇEKTİ

15 sandıkta saat 09.00'da başlayan oy verme işlemi, saat 16.00'da tamamlandı. Doğan, geçerli 2595 oyun 1581'ini alarak ikinci kez başkanlığa getirildi.

Bordo-mavili kulüpte ikinci kez başkanlık görevine getirilen Ertuğrul Doğan'ın yönetim kurulu listesinde şu isimler yer alıyor:

Asil Üyeler: Zeyyat Kafkas, Ali Haydar Gedikli, Sami Karaman, Kemal Ertürk, Serkan Kılıç, Nevzat Kaya, Taner Fikret Saral, Coşkun Öztürk, İbrahim Şahinkaya, Derviş Köz, Birhan Emre Yazıcı, Murat İskender, Gözde Atasoy, Semih Hekimoğlu

Yedek Üyeler: Hüseyin Ekşi, Ali Beyazlı, Fatih Solak, İmdat Yılmaz, Serkan Neşat Soylu, Rıfat Çebi, Murat Cem Aşık.