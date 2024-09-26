Son dakika | Trendyol Süper Lig'de yeni sezonun adı Şamil Ekinci oldu!
Son dakika haberi: TFF, Trendyol Süper Lig'de kalan sezon için yeni isim belirledi. TFF, "2024-2025 Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu" olarak oynanacağını açıkladı. Geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden Ekinci, 'Trabzonspor'un efsane başkanı' olarak 5 sezonluk başkanlığı döneminde 4 lig şampiyonluğu yaşamıştı.
Son dakika haberine göre, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 2024-2025 sezonunu Türk futboluna önemli katkılar sağlayan eski futbol insanı ve millî futbolcuların anısına, Şamil Ekinci'nin adıyla oynatılacağını duyurdu.
"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu yaptığı değerlendirmede, Trendyol Süper Lig'in Türk futboluna unutulmaz katkılarda bulunan futbol adamları ve eski millî futbolcuların anısına oynanması uygulaması kapsamında, ligin kalan haftalarının "2024-2025 Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu" olarak oynatılmasına karar vermiştir.
Türk futboluna değerli katkılarda bulunan Şamil Ekinci, Trabzonspor'da 5 sezon süren başkanlığı döneminde 4 lig şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası, 5 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 2 Başbakanlık Kupası sevinci yaşamıştı.
Merhum Şamil Ekinci'ye bir kez daha Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları, sevenleri ve başta Trabzonspor olmak üzere tüm spor camiasına başsağlığı dileriz."
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