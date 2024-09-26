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Son dakika | Trendyol Süper Lig'de yeni sezonun adı Şamil Ekinci oldu! 

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
26 Eylül 2024 17:47 - Güncelleme : 26 Eylül 2024 18:13
Son dakika | Trendyol Süper Lig&#039;de yeni sezonun adı Şamil Ekinci oldu! 

Son dakika haberi: TFF, Trendyol Süper Lig'de kalan sezon için yeni isim belirledi. TFF, "2024-2025 Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu" olarak oynanacağını açıkladı. Geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden Ekinci, 'Trabzonspor'un efsane başkanı' olarak 5 sezonluk başkanlığı döneminde 4 lig şampiyonluğu yaşamıştı.

Son dakika haberine göre, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)​, Trendyol Süper Lig​'in 2024-2025 sezonunu Türk futboluna önemli katkılar sağlayan eski futbol insanı ve millî futbolcuların anısına, Şamil Ekinci'nin adıyla oynatılacağını duyurdu.

TFF Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, ligin geri kalan haftalarının "2024-2025 Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu" olarak oynatılmasına karar verildiği belirtildi.
 
Türk futboluna büyük katkılarda bulunan Şamil Ekinci, özellikle Trabzonspor'daki başarılı başkanlık dönemiyle hatırlanıyor. Başkanlığı süresince Trabzonspor, 4 Süper Lig şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası, 5 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 2 Başbakanlık Kupası kazandı. Şamil Ekinci, bordo-mavili kulüpte 'efsane başkan' olarak tanımlanıyor.
Son dakika | Trendyol Süper Lig'de yeni sezonun adı Şamil Ekinci oldu!  - 1. Resim
 
TFF'den yapılan açıklama şu şekilde: 

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu yaptığı değerlendirmede, Trendyol Süper Lig'in Türk futboluna unutulmaz katkılarda bulunan futbol adamları ve eski millî futbolcuların anısına oynanması uygulaması kapsamında, ligin kalan haftalarının "2024-2025 Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu" olarak oynatılmasına karar vermiştir.

Türk futboluna değerli katkılarda bulunan Şamil Ekinci, Trabzonspor'da 5 sezon süren başkanlığı döneminde 4 lig şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası, 5 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 2 Başbakanlık Kupası sevinci yaşamıştı.

Merhum Şamil Ekinci'ye bir kez daha Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları, sevenleri ve başta Trabzonspor olmak üzere tüm spor camiasına başsağlığı dileriz."

Haberin ayrıntıları geliyor...

Kaynak: tgrthaber.com
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