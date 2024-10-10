Tgrt Haber
Haberler>Spor>Son dakika: Türkiye Kupası'nda Osmaniyespor - Diyarbekirspor maçı yarıda kaldı!

Son dakika: Türkiye Kupası'nda Osmaniyespor - Diyarbekirspor maçı yarıda kaldı!

Editör: Ömer Özcan / Kaynak: tgrthaber.com
10 Ekim 2024 16:41 - Güncelleme : 10 Ekim 2024 17:04
Son dakika: Türkiye Kupası&#039;nda Osmaniyespor - Diyarbekirspor maçı yarıda kaldı!

Son dakika haberi: Türkiye Kupası Osmaniyespor - Diyarbekirspor maçında şok bir olay yaşandı. Diyarbekirspor teknik heyeti 118. dakikada hakem kararına tepki amaçlı takımı sahadan çekti. İşte detaylar...

Türkiye Kupası​ Osmaniyespor - Diyarbekirspor maçında şok bir olay yaşandı. Türkiye Kupası 2. Tur mücadelesinde oynanan Osmaniyespor - Diyarbekirspor karşılaşması Diyarbekirspor teknik heyeti 118. dakikada hakem​ kararına tepki amaçlı takımı sahadan çekti ve maç yarıda kaldı.

Mücadelede ev sahibi takım Osmaniyespor 1-0 öndeyken, Karşılaşma yarıda kaldı.

İŞTE O ANLAR:

Görüntü A Spor'dan alınmıştır...

Kaynak: tgrthaber.com
türkiye kupasımachakem

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sabri10 Ekim 2024 17:01

Bu neyin nesi ya, hem maçı kazanmayı hedefliyorlar hem de böyle bir davranışla kendini rezil ediyorlar sporun ruhunu bozuyor gibi

Sonraki Haber Yükleniyor...