Son dakika: Türkiye Kupası'nda Osmaniyespor - Diyarbekirspor maçı yarıda kaldı!
Editör: Ömer Özcan / Kaynak: tgrthaber.com
10 Ekim 2024 16:41 - Güncelleme : 10 Ekim 2024 17:04
Son dakika haberi: Türkiye Kupası Osmaniyespor - Diyarbekirspor maçında şok bir olay yaşandı. Diyarbekirspor teknik heyeti 118. dakikada hakem kararına tepki amaçlı takımı sahadan çekti. İşte detaylar...
Türkiye Kupası Osmaniyespor - Diyarbekirspor maçında şok bir olay yaşandı. Türkiye Kupası 2. Tur mücadelesinde oynanan Osmaniyespor - Diyarbekirspor karşılaşması Diyarbekirspor teknik heyeti 118. dakikada hakem kararına tepki amaçlı takımı sahadan çekti ve maç yarıda kaldı.
Mücadelede ev sahibi takım Osmaniyespor 1-0 öndeyken, Karşılaşma yarıda kaldı.
İŞTE O ANLAR:
Görüntü A Spor'dan alınmıştır...
Kaynak: tgrthaber.com
Bu neyin nesi ya, hem maçı kazanmayı hedefliyorlar hem de böyle bir davranışla kendini rezil ediyorlar sporun ruhunu bozuyor gibi