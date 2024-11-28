Son dakika | Türkiye - Macaristan maçı tarihi ve stadı belli oldu

28 Kasım 2024 16:23 - Güncelleme : 28 Kasım 2024 16:32

Son dakika haberi: Türkiye - Macaristan maçı 20 Mart 2025'te İstanbul'da oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türkiye'nin UEFA Uluslar Ligi Play-Off ilk maçında Macaristan ile karşılaşacağı müsabakanın Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacağını açıkladı.

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A Millî Takımımızın 20 Mart 2025 Perşembe günü Macaristan​ ile karşılaşacağı UEFA Uluslar Ligi​ play-off​ müsabakası İstanbul​'da oynanacak. Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nin ev sahipliği yapacağı karşılaşmayla birlikte, A Millî Takımımız yaklaşık üç yıllık bir sürenin ardından yeniden İstanbul'daki futbolseverlerle buluşacak.

ALİ SAMİ YEN SPOR KOMPLEKSİ'NDE OYNANACAK

TFF'den yapılan açıklamaya göre, kritik mücadele 20 Mart Perşembe günü Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak. A Milli Takım​, üç yıllık bir aranın ardından yeniden İstanbul'da bulunan bir stadyumda mücadele edecek.

TFF'den yapılan duyuru şu şekilde:

"A Millî Takımımızın 20 Mart 2025 Perşembe günü Macaristan ile karşılaşacağı UEFA Uluslar Ligi play-off müsabakası İstanbul'da oynanacak.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nin ev sahipliği yapacağı karşılaşmayla birlikte, A Millî Takımımız yaklaşık üç yıllık bir sürenin ardından yeniden İstanbul'daki futbolseverlerle buluşacak.

Ay-Yıldızlıların, iki ayaklı play-off turunun ikinci maçında 23 Mart 2025 Pazar günü Macaristan'a konuk olacağı karşılaşma ise Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak.

Her iki play-off müsabakası da TSİ 20.00'de başlayacak."

Ay-yıldızlılar, İstanbul'daki son maçını 22 Eylül 2022 tarihinde UEFA Uluslar Ligi'nde Lüksemburg ile Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynamıştı. Müsabaka ise 3-3 beraber sona ermişti.