Tgrt Haber
Haberler>Spor>Son dakika | Türkiye - Macaristan maçı tarihi ve stadı belli oldu

Son dakika | Türkiye - Macaristan maçı tarihi ve stadı belli oldu

Editör: Murat Makas / Kaynak: tgrthaber.com
28 Kasım 2024 16:23 - Güncelleme : 28 Kasım 2024 16:32
Son dakika | Türkiye - Macaristan maçı tarihi ve stadı belli oldu

Son dakika haberi: Türkiye - Macaristan maçı 20 Mart 2025'te İstanbul'da oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türkiye'nin UEFA Uluslar Ligi Play-Off ilk maçında Macaristan ile karşılaşacağı müsabakanın Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacağını açıkladı.

A Millî Takımımızın 20 Mart 2025 Perşembe günü Macaristan​ ile karşılaşacağı UEFA Uluslar Ligiplay-off​ müsabakası İstanbul​'da oynanacak. Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nin ev sahipliği yapacağı karşılaşmayla birlikte, A Millî Takımımız yaklaşık üç yıllık bir sürenin ardından yeniden İstanbul'daki futbolseverlerle buluşacak.

Son dakika | Türkiye - Macaristan maçı tarihi belli oldu - 1. Resim

ALİ SAMİ YEN SPOR KOMPLEKSİ'NDE OYNANACAK

TFF'den yapılan açıklamaya göre, kritik mücadele 20 Mart Perşembe günü Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak. A Milli Takım​, üç yıllık bir aranın ardından yeniden İstanbul'da bulunan bir stadyumda mücadele edecek.

Son dakika | Türkiye - Macaristan maçı tarihi belli oldu - 2. Resim

TFF'den yapılan duyuru şu şekilde:

"A Millî Takımımızın 20 Mart 2025 Perşembe günü Macaristan ile karşılaşacağı UEFA Uluslar Ligi play-off müsabakası İstanbul'da oynanacak.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nin ev sahipliği yapacağı karşılaşmayla birlikte, A Millî Takımımız yaklaşık üç yıllık bir sürenin ardından yeniden İstanbul'daki futbolseverlerle buluşacak.

Ay-Yıldızlıların, iki ayaklı play-off turunun ikinci maçında 23 Mart 2025 Pazar günü Macaristan'a konuk olacağı karşılaşma ise Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak.

Her iki play-off müsabakası da TSİ 20.00'de başlayacak."

Ay-yıldızlılar, İstanbul'daki son maçını 22 Eylül 2022 tarihinde UEFA Uluslar Ligi'nde Lüksemburg ile Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynamıştı. Müsabaka ise 3-3 beraber sona ermişti.

İlgili Haberler

Kaynak: tgrthaber.com
UEFA Uluslar Ligiplay-offa milli takımMacaristanistanbul

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...