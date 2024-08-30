Son dakika | UEFA Avrupa Ligi kura çekimi heyecanı: Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri açıklanıyor
Son dakika haberi: Temsilcimiz Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yer aldığı UEFA Avrupa Ligi kura çekimi başlıyor. İlk defa lig formatında oynanacak Avrupa Ligi'nde takımlar 8 maç oynayacak.
Milyonlarca futbol severin merakla beklediği UEFA Avrupa Ligi kura çekimi başladı. UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın rakipleri belli oluyor. İlk kez lig formatında gerçekleşecek olan Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe 2, Galatasaray 3, Beşiktaş ise 4. torbadan kuraya katıldı.
St. Gallen'e seri penaltı atışları sonucu 5-4 yenilen Trabzonspor, Avrupa'ya veda etmişti. Beşiktaş ise evinde Lugano'yu 5-1 yenerek turu geçeti. Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Başakşehir ise St. Patrick's Athletic'i 2-0 mağlup etti ve turnuvaya katılma başarısı gösterdi.
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys'a 3-2 ve 1-0 yenilerek elenen Galatasaray, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.
İŞTE TAKIMLAR
1. TORBA
Roma
Manchester United
Porto
Ajax
Rangers
Eintracht Frankfurt
Lazio
Tottenham
Slavia Prag
2. TORBA
FENERBAHÇE
Real Sociedad
AZ Alkmaar
Braga
Olimpiakos
Olimpik Lyon
PAOK
FCSB
Maccabi Tel Aviv
3. TORBA
GALATASARAY
Ferençvaroş
Karabağ
Elfsborg
Hearts
Bodo Glimt
Union Saint Gilloise
Dinamo Kiev
Ludogorets
4. TORBA
BEŞİKTAŞ
Midtjylland
Malmö
Athletic Bilbao
Hoffenheim
Nice
Rigas Skola
Anderlecht
Twente
BEŞİKTAŞ'IN RAKİPLERİ: Frankfurt, Ajax (D), Maccabi Tel Aviv, Lyon (D), Malmö, Bodo/Glimt (D), Athletic Bilbao, Twente (D)
FENERBAHÇE'NİN RAKİPLERİ: Slavya Prag (D), Manchester United, Lyon, AZ (D), Union, Midtjylland (D), Athletic Bilbao, Twente (D)
GALATASARAY'IN RAKİPLERİ: Tottenham Hotspur, Ajax (D), PAOK, AZ Almaar (D), Malmö(D), Dinamo Kiev, Elfsborg, RFS (D)