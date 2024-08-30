Son dakika | UEFA Avrupa Ligi kura çekimi heyecanı: Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri açıklanıyor

30 Ağustos 2024 14:10 - Güncelleme : 30 Ağustos 2024 14:45

Son dakika: Sofyan Amrabat, Fenerbahçe için yola çıktı! İstanbul'a geliş saati belli oldu

Son dakika: Sofyan Amrabat, Fenerbahçe için yola çıktı! İstanbul'a geliş saati belli oldu

Milyonlarca futbol severin merakla beklediği UEFA Avrupa Ligi kura çekimi başladı. UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın rakipleri belli oluyor. İlk kez lig formatında gerçekleşecek olan Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe 2, Galatasaray 3, Beşiktaş ise 4. torbadan kuraya katıldı.

St. Gallen'e seri penaltı atışları sonucu 5-4 yenilen Trabzonspor, Avrupa'ya veda etmişti. Beşiktaş ise evinde Lugano'yu 5-1 yenerek turu geçeti. Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Başakşehir ise St. Patrick's Athletic'i 2-0 mağlup etti ve turnuvaya katılma başarısı gösterdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys'a 3-2 ve 1-0 yenilerek elenen Galatasaray, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

İŞTE TAKIMLAR

1. TORBA

Roma

Manchester United

Porto

Ajax

Rangers

Eintracht Frankfurt

Lazio

Tottenham

Slavia Prag

2. TORBA

FENERBAHÇE

Real Sociedad

AZ Alkmaar

Braga

Olimpiakos

Olimpik Lyon

PAOK

FCSB

Maccabi Tel Aviv

3. TORBA

GALATASARAY

Ferençvaroş

Karabağ

Elfsborg

Hearts

Bodo Glimt

Union Saint Gilloise

Dinamo Kiev

Ludogorets

4. TORBA

BEŞİKTAŞ

Midtjylland

Malmö

Athletic Bilbao

Hoffenheim

Nice

Rigas Skola

Anderlecht

Twente

BEŞİKTAŞ'IN RAKİPLERİ: Frankfurt, Ajax (D), Maccabi Tel Aviv, Lyon (D), Malmö, Bodo/Glimt (D), Athletic Bilbao, Twente (D)

FENERBAHÇE'NİN RAKİPLERİ: Slavya Prag (D), Manchester United, Lyon, AZ (D), Union, Midtjylland (D), Athletic Bilbao, Twente (D)

GALATASARAY'IN RAKİPLERİ: Tottenham Hotspur, Ajax (D), PAOK, AZ Almaar (D), Malmö(D), Dinamo Kiev, Elfsborg, RFS (D)